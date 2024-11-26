Омский фестиваль связал музыку и живопись

Омский академический симфонический оркестр объединил классическую музыку с живописью.

© Омск Здесь

Злобный гном-карлик приходит в Омскую филармонию после битвы гуннов и едва не оказывается на острове смерти. Первому концерту фестиваля "Белая симфония" дало название произведение Мусоргского "Картинки с выставки". VIII Зимний музыкальный фестиваль раскрыл взаимосвязь музыки и живописи.

На большом экране были показаны репродукции известных картин: "Остров мёртвых" Арнольда Бёклина и "Битва гуннов" Вильгельма фон Каульбаха. Вдохновившись этими живописными полотнами, Сергей Рахманинов и Ференц Лист создали свои симфонические поэмы, которые в этот вечер прозвучали со сцены. В режиме реального времени к знаменитому музыкальному циклу были созданы необычные мультимедийные иллюстрации, которые расширяют грани восприятия классической музыки, наполняя её актуальными смыслами.

За дирижёрским пультом в этот вечер - маэстро Дмитрий Васильев. Ровно 20 лет назад, 25 ноября, состоялся его первый концерт в качестве дирижёра Омского академического симфонического оркестра.

Специально мы не делаем различия между русской и зарубежной музыкой, но в этом году на фестивале действительно будет больше произведений русских классиков, видимо, это по велению души, - отметил Дмитрий Васильев. - Много шедевров будет в программе, которые исполняются очень редко. Например, Первая симфония В. С. Калинникова, с неё началось моё сотрудничество с Омским симфоническим оркестром, и вот 11 декабря мы решили отметить моё 20-летие в оркестре исполнением этого замечательного произведения.

<img class="" src="https://img01.rl0.ru/25faf0e6317cd0fb165114908c7b99fa/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/830d292d880b7db94ae75855ee9935fc"/>

Фестиваль продолжится 4 декабря программой, в которой будет исполнена комическая опера "Любовный напиток" Г. Доницетти (12+). 8 декабря в концерте для детей прозвучит литературно-музыкальная композиция "Маугли" (6+) по рассказам Р. Киплинга. 11 декабря в программе "Звёзды ХХI века" (12+) скрипач-виртуоз Павел Милюков (Москва) и Омский академический симфонический оркестр раскроют многообразие отечественной классики. Со сцены в этот вечер прозвучат "Арагонская хота" М. И. Глинки, Второй скрипичный концерт С. С. Прокофьева и Первая симфония В. С. Калинникова. Завершится "Белая симфония" 5 декабря программой "Классика и рок" (12+).