Кисловодск собрал почти один миллиард рублей курортного сбора

За шесть лет Кисловодск собрал почти 1 млрд рублей курортного сбора, заявили в мэрии.

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Об этом сообщает newstracker.ru.

Средства направляли на работы по благоустройству. В частности, приведены в порядок бульвары, обновлено освещение, отремонтированы пешеходные зоны, парки и скверы, отметил глава города Евгений Моисеев.

С 2025 года Кисловодск переходит на новую систему — экспериментальный курортный сбор заменят туристическим налогом. По словам мэра, такой подход будет удобнее для туристов, поскольку налог автоматически включат в стоимость при бронировании.

Ранее в мэрии Ставрополя рассказали о новом туристско-информационном центре, который откроется в 2025 году.