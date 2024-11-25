На Ставрополье презентовали путеводитель с дополненной реальностью

Путеводитель с элементами дополненной реальности презентовали в Ставропольском крае. Он объединил свыше 550 снимков и 150 видеофрагментов, сообщил ТАСС один из авторов проекта, член Союза фотохудожников России Алексей Заморкин.

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«В путеводителе 150 видеофрагментов и более 550 фотографий. Сделаны они в 15 округах Ставрополья, а также в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и городе Ставрополе. Печатную версию мы передадим 20 библиотекам Ставрополья, среди них и библиотеки крупных городов и небольших сел. Электронная версия путеводителя будет размещена на сайтах 25 музеев края, поскольку музеи - последние хранители истории», — сказал он.

Инициатива создания интерактивного путеводителя получила грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. За три месяца Алексей Заморкин и фотохудожник Василий Дейнека создали печатную и электронную версии путеводителя.

«Около месяца мы провели в поездках. Я фотографировал, а Василий снимал видео. Дополненная реальность позволяет, наведя камеру на фотографию, увидеть видеофрагмент об этом месте», — рассказал Алексей Заморкин.

"Оживлять" фотографии в путеводителе помогает специальное приложение. Путеводитель также позволяет проложить маршрут до понравившейся достопримечательности. Среди локаций есть как популярные достопримечательности Ставрополья, так и менее известные места региона.

«Очень понравились наши винодельни, среди них есть и европейского уровня. Они расширяют услуги в сфере туризма, причем делают это с творческим подходом. Удивила и одна из пасек <...>. Понравилось, что малые предприниматели без государственного финансирования не только занимаются бизнесом в чистом виде, но и расширяются, ориентируясь на туризм. Это желание привить любовь к малой родине», — пояснил фотохудожник.

Презентация путеводителя уже прошла в городе Изобильный. До конца ноября презентации состоятся в городах Светлограде, Ставрополе и Невинномысске.