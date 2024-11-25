Во сколько обойдется новогодний отдых на Балтике

Калининградская область вошла в число самых дорогих направлений на новогодние праздники, обойдя Москву и Санкт-Петербург. Такие данные привели аналитики сервисов по бронированию жилья и билетов на самолет. Корреспондент "РГ" посчитал, во сколько обойдется отдых на двоих в первую праздничную неделю.

© РИА Новости

О том, что Новый год в Калининграде ударит по карману, сразу говорят цены на авиабилеты. Даже на лоукостеры они не падают ниже 24 тысяч рублей на одного человека в период с 30 декабря по 5 января в оба конца.

«За двоих нужно будет заплатить более 60 тысяч рублей с учетом багажа. Мест пока хватает как на утренние, так и на вечерние рейсы, несмотря на популярность направления», — рассказали "РГ" в калининградских авикассах.

С гостиницами серьезнее - мест практически не осталось. Полностью забронировать первую праздничную неделю на побережье Балтийского моря нереально. Максимум среднебюджетные отели могут предложить две ночи с 30 декабря по 1 января. Стоимость проживания варьируется от 7 до 12 тысяч рублей в сутки. Если говорить о более презентабельных вариантах в районе Курортного проспекта в Зеленоградске, то двухместный номер там обойдется в 100 тысяч рублей за шесть ночей.

«Туристов в новогоднем Калининграде больше всего привлекают праздничные ярмарки с разными вкусностями и ароматным глинтвейном».

В самом Калининграде ситуация с отелями и гостиницами не лучше. Популярные места размещения в историческом районе Амалиенау забиты до отказа. Даже на Невском проспекте, ближе к выезду из города номеров в гостиницах мало, а средняя цена на них составляет шесть тысяч рублей в сутки. Если не хочется переплачивать за жилье в центре, то проще снять квартиру. Обойдется она где-то в 25 тысяч за семь дней. Варианты еще есть, но хорошие апартаменты быстро разбирают.

Альтернативой могут стать туры на новогодние праздники - примерно от 20 тысяч рублей за пятидневную поездку без учета перелета. В сумму входит проживание и, как правило, питание. Однако следует понимать, что за каждую экскурсию придется доплачивать - обычно это около 1500 рублей с туриста. Самостоятельные поездки по региону и осмотр достопримечательностей в этом плане значительно дешевле.

Экскурсионные туры довольно стандартные и неторопливые. Гостям предлагают посетить исторический центр Калининграда, взглянуть на Кафедральный собор, прогуляться по украшенной Рыбной деревне, послушать органный концерт. Затем, как правило, организаторы везут туристов на побережье - в Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и на Куршскую косу (все за дополнительную плату). Завершают тур где-нибудь на востоке области - например, в замке Шаакен и на местной сыроварне.

С ценовой политикой в эксклаве все неоднозначно. Зачастую дело здесь вовсе не в желании турфирм, отельеров и рестораторов "навариться" в Новый год на отдыхающих.

«Если говорить об отельном бизнесе, то выручка в 2024 году выросла на 35%. Однако пропорционально увеличились и затраты. У нас довольно высокие значения по накопленной инфляции. Если сравнивать с 2019 годом, когда не было ни ковидных, ни санкционных ограничений, то сегодня они составляют около 40%», — рассказал руководитель гостиничного направления Федерации рестораторов и отельеров Калининградской области Сергей Куренков.

Его поддержал директор компании "Балтма Турс" Михаил Друтман. Он пояснил, что доходность бизнеса и ценовую политику во многом диктует туристическая инфраструктура, которой сегодня не хватает. Из-за ограниченного номерного фонда цены растут стремительно и не всегда обоснованно.

«В плане стоимости проживания наш регион один из самых дорогих в стране и постепенно превращается в аналог Швейцарии для России. Нельзя сказать, что это плохо. Калининград во многом выделяется на фоне остальных регионов. Но мы должны учитывать современные экономические реалии», — заключил эксперт.

Кстати

Туристов в новогоднем Калининграде больше всего привлекают праздничные ярмарки с разными вкусностями и ароматным глинтвейном. Самая популярная проходит на острове Канта у Кафедрального собора. Свои фудфесты проводят также на побережье - в Зеленоградске и Светлогорске. А если бродить по берегу Балтийского моря наскучит, то можно отправиться за 112 километров от областного центра в поселок Малые Бобры и покататься на лыжах и сноуборде.