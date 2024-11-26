В России растет интерес к морским круизам

В России вновь растет интерес к морским круизам. Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного нашей редакцией накануне зимнего сезона 2024–2025 годов, и комментарии от экспертов. О причинах рекордного спроса, а также о том, каких туроператоров считают ключевыми на этом рынке, – в статье.

Турагенты вовлечены

Основой исследования традиционно стал телефонный опрос турагентств московского региона – участвовали 500 компаний. Один из вопросов звучал так: планируете ли работать в зимнем сезоне – 2024/2025 по морским круизам? Более 30% респондентов ответили утвердительно. Для сравнения: в 2016 году число таких компаний не превышало 16%, а в 2015-м составляло всего лишь 1,7%.

Доля турагентств, выбравших вариант «Не продаю круизы», все еще преобладает – их более 36%. Однако рост вовлеченности турагентств показывает, что у организованного рынка морских путешествий есть большие перспективы.

Вариант ответа - Голоса, %:

Не планирую работать по круизному продукту - 19,0

По запросам клиентов - 15,2

Да, будем предлагать туристам морские круизы - 14,6

Затруднились с ответом - 13,3

Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 500 турфирм Москвы и Московской области.

«Мы обращаем в круизную веру»

Популярности морского отдыха способствуют несколько факторов. Первый – рост предложения. За минувшие годы за счет активного строительства новых больших лайнеров морские круизы окончательно перестали быть экзотикой и перешли в категорию массового отдыха. Это глобальная тенденция, которая касается и России. Второе – приемлемые цены. В компании PAC Group подсчитали, что в среднем недельное морское путешествие в каюте с балконом на лайнере MSC обходится россиянину в 900 евро. Даже с учетом того, что к этой сумме надо прибавить расходы на авиабилеты и экскурсии, цена получается сопоставимой с традиционным наземным отдыхом или ниже. Если забронировать внутреннюю каюту, то будет еще дешевле, так как цены на них начинаются от 300–400 евро.

«По сути, мы отбираем сейчас туристов у классического морского отдыха, обращая все новых людей в круизную веру», – прокомментировал гендиректор PAC Group Илья Иткин.

Круизное сообщество развивается так же быстро, как когда-то горнолыжное, при этом потенциал круизов выше, так как они не требуют специальных навыков.

По оценке Ильи Иткина, по итогам 2024 года ожидается 115–120 тыс. туристов, отправившихся в круиз. Причем до 80% от этого количества составляют круизы одной компании – MSC. Зимой туристы едут исследовать страны Персидского залива, летом – по Средиземноморью.

Доброжелательность против дискриминации

С MSC связан третий фактор, повлиявший на популярность морских круизов – их русификация. До 2022 года русскоязычный сервис на своих лайнерах развивали несколько иностранных компаний, в том числе лидеры по объемам – MSC и Costa Cruises. Однако в марте 2022-го Costa, являясь частью американского холдинга Carnival, прекратила прием бронирований из России. Сейчас в ассортименте некоторых туроператоров круизы Costa вновь появились, но с ограничениями. Costa возьмет в свои круизы только тех, кто готов предоставить выписку с карты иностранного банка или может подтвердить, что живет за границей России. Туроператоры считают это попыткой обходным путем вернуть себе хотя бы часть русскоязычных клиентов, но продажи в таких условиях минимальны.

Львиная доля рынка за MSC, так как эта компания последовательно придерживалась независимой и доброжелательной позиции – никакой дискриминации по паспорту или иному признаку быть не должно. MSC сделала русский язык одним из восьми официальных на своих лайнерах, и это сыграло огромную роль в привлечении гостей из нашей страны именно на ее лайнеры.

«Ценность превосходит цену»

В туроператорской компании CruClub считают, что популярность круизов растет из-за отложенного спроса. По наблюдениям ее руководителя Михаила Алексеева, некоторые туристы не выезжали в круизы с допандемийных времен и сейчас возвращаются. Приходят и новички. Их привлекает не столько цена, сколько возможность получить максимум впечатлений за свои деньги. На крупных лайнерах сосредоточено большое количество развлечений и вариантов отдыха. В сочетании с интересными маршрутами это притягивает: «Ценность превосходит цену».

Турагенты со своей стороны отмечают важность популяризации морских круизов, так как этот вид отдыха окружает множество страхов и мифов. По словам Алексея Бараева из ярославской компании «Треа», у некоторых туристов возникают ассоциации с «Титаником», кто-то боится качки и т. д. Уверенно бороться со стереотипами турагент может, если сам съездит в морской круиз и посмотрит, как все устроено.

«Есть мнение, что в круизах преобладает возрастная публика, но это не так. На март я забронировал большую группу, собрал друзей и знакомых. Будем развеивать», – сказал Михаил Марченко («Топ Гид»).

Туроператоры по морским круизам: кому доверяют клиентов турагенты

Второй вопрос к турагентам в нашем исследовании звучал так: с какими туроператорами вы планируете сотрудничать по морским круизам в зимнем сезоне – 2024/2025? Более половины респондентов (50,2%) назвали PAC Group. Это логично, так как именно этот туроператор – генеральный представитель MSC Cruises на территории России. Компания, по ее собственным оценкам, планирует отправить в круизы по итогам 2024 года не менее 70 тыс. туристов, а в следующем – увеличить эту цифру на 30%. Рост ожидается в том числе за счет премиум-сегмента, так как на маршрутах будут ходить уже два лайнера под новым люксовым брендом Explora Journeys.

Стабильно высокие показатели PAC Group в рейтинге турагенты объясняют не только наличием контракта с MSC, но и многолетней «миссионерской деятельностью» по продвижению круизов в среде турагентств. По словам наших собеседников, компания делает большое количество обучающих мероприятий и выездов в ознакомительные поездки. Ценят турагенты также внимательное отношение:

«Меня поначалу не взяли в тур на лайнер, я позвонил куратору, и вопрос решили».

В рейтинг туроператоров по круизам было выдвинуто 36 фирмы. Семь из них набрали более 10 голосов и вошли в число лидеров рейтинга по круизам. Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 500 турфирм Москвы и Московской области.

На вторую строчку рейтинга турагенты поставили «Инфофлот» – в активе 13,6% голосов. Эксперты, которым мы предложили прокомментировать результат, считают, что он отражает высокие позиции в сфере речных круизов. Морскими круизами компания тоже занимается, продавая в том числе отдых на лайнерах MSC и Astoria Grande, но это направление у нее не основное. Если брать именно объемы продаж круизов, то на второе место в рейтинге один из наших собеседников поставил бы Astoria Grande с отправлением из Сочи. Однако агентства, по его словам, этот продукт неохотно продвигают, так как компания активно ведет прямые продажи.

Третью строчку круизного рейтинга поделили CruClub и Fun&Sun – каждый набрал чуть более 8% голосов, при этом разница составила всего 0,2%.

CruClub, по словам экспертов, получил свою долю благодаря сотрудничеству с Royal Caribbean – зимой компания делает интересные круизы по Юго-Восточной Азии, куда российский туроператор собирает группы.

В свою очередь, Fun&Sun продает MSC и Astoria Grande, но на результаты голосования мог повлиять и проект по брендированным речным круизам. По мнению наблюдателей, в перспективе Fun&Sun может увеличить долю на рынке морских круизов, так как вложился в софт, позволяющий продавать большой ассортимент лайнеров.

Компания «Круизы&Путешествия (ЛаВояж)» набрала 4,9% голосов столичной розницы. Туроператор развивается по принципу круизного магазина, стараясь обеспечить турагентов выбором маршрутов от разных поставщиков – Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, а также уже упоминавшейся выше Costa Cruises. Кроме того, продает речные круизы и комбинированные туры.

Последнюю строчку рейтинга поделили «Водоходъ» и «Бриз Лайн». Первая компания – однозначно благодаря работе с речными круизами, а вторая постепенно пытается вернуть на рынок круизы своего давнего партнера – Princess Cruises, а также, как и другие компании, предлагает проверенный вариант – круизы MSC.

О том, каких туроператоров предпочитают турагенты при работе с турами в Таиланд, Египет и другие популярные страны, читайте в разделе «Рейтинги».