Урочище Джилы-Су: где находится и что можно посмотреть

Джилы-Су — высокогорное плато в Кабардино-Балкарии. Название места дословно означает «теплая вода» [1]. Урочище привлекает туристов красотой ландшафта, потрясающими видами нетронутой природы, возможностью поправить здоровье и заняться активным отдыхом. Джилы-Су славится термальными бассейнами под открытым небом, водопадами и целебными грязями, а со смотровых площадок открывается живописный вид на вершину Эльбруса.

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Где находится Джилы-Су

Урочище Джилы-Су располагается в Зольском районе Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса, в 80 км от Кисловодска. Плато находится на высоте около 2500 м.

Дорога на Джилу-Су: как добраться

До местности Джилы-Су можно добраться на автомобиле, в рамках экскурсионного тура или пешего путешествия. Общественный транспорт к Приэльбрусью не ходит. Стоит учитывать, что при выезде из Кисловодска сигнал мобильной связи пропадает.

На машине

Асфальтированная дорога от Кисловодска до Джилы-Су проходит среди Кавказских гор и приводит к нарзанным источникам урочища. Туристы называют ее одним из самых красивых автомобильных маршрутов России. Путь пролегает через вершины гор, горные плато и ущелья [2]. Нужно проехать через поселки Индустрия и Кичи-Балык, подняться по серпантину к плато Шатджатмаз, спуститься к ущелью Хасаут и проследовать через Долину нарзанов. После поселка Индустрия начинается дорога с хорошим покрытием — весь маршрут в 85 км можно преодолеть примерно за два часа с остановками для фото.

«Пока едешь, можно насладиться видами ущелий, скал, долин, горных рек… Отличный вид на Эльбрус с северо-востока. Много написано про тяжелый серпантин. Наверное, это пишут те, кто на серпантине впервые. Дорога просто отличная, на любой пузотерке можно проехать, никаких проблем. Трафик маленький, асфальт ровный, обрывов и камней никаких нет. Много мест для остановки! Тормоза надо беречь, на спусках тормозим двигателем. Кто на DSG — едем в режиме S. Кто на автомате — едем как обычно, никаких проблем. Кто на дизеле — вообще, на одном дыхании», — делится впечатлениями о поездке один из туристов [3].

Отправляться в поездку лучше ранним утром, когда Эльбрус не закрыт облаками. По пути можно встретить стада коров и табуны лошадей, а также попробовать блюда местной кухни в придорожных кафе.

С экскурсоводом

Из Кисловодска на Джилы-Су отправляются индивидуальные экскурсии. Гид отвозит туристов в урочище, по пути рассказывает о его истории и природе, а на месте показывает достопримечательности. В 2024 году цены за услугу начинаются от 3000 рублей за человека.

Пеший маршрут

Джилы-Су — популярное место для пешего туризма. Новички могут отправиться в поход из Невинномысска или из Кисловодска, откуда нужно на автомобиле доехать до аула Хузрук. Путь пешком пролегает вверх по долине реки Уллу-Хузрук к термальным бассейнам Джилы-Су. После осмотра достопримечательностей урочища можно вернуться обратно тем же маршрутом.

Для опытных походников подойдет более сложный маршрут, который начинается в поселке Верхний Баксан. Сюда можно доехать на транспорте из Минеральных Вод. Путь к Джилы-Су проходит через высокогорное озеро Сылтранкель и перевал Кыртыкауш.

По дороге туристы могут увидеть табуны лошадей и стада пасущихся овец и коров, а также попытаться сфотографировать маленьких луговых сусликов [4].

«Красивое, запоминающееся место и здоровье подлечить, и красоты посмотреть. Ночевка с палаткой платная, но цена чисто символическая. Достопримечательности отмечены указателями, стоянка оборудована туалетами, есть вода и мусорки. На поляне суслики воруют еду, поэтому все надо прятать в пластиковые коробки. По дороге на поляну Эммануэля с собой берем семечки, морковку, там эти зверьки дают себя гладить. Эльбрус открывается утром, после обеда может резко испортиться погода. На территории есть кафе, но цены как в кафе. Алкоголя нет! Место очень красивое, рекомендую!» — пишет Татьяна Макаричева [5].

Что посмотреть в Джилы-Су: 7 достопримечательностей

1. Водопады Джилы‑Су

В Джилы-Су можно увидеть четыре больших водопада. Первый из них — Султан — самый крупный в урочище: его поток достигает 40-метровой высоты. Водопад выглядит эффектно и летом, и зимой, когда его брызги превращаются в гигантские сосульки. Ко второму водопаду — прозрачному Эмиру — можно подойти поближе благодаря его сравнительно небольшой высоте в 7,5 м. Поток третьего водопада — 30-метрового Каракая-Су — выглядит оранжево-коричневым из-за попадающих в воду камней и глины. Четвертый водопад под названием Кызыл-Су имеет сероватый окрас за счет горных пород.

2. Источники Джилы-Су

Туристы едут в Джилы-Су в том числе и ради нарзанных источников. Их в урочище около 14. У каждого источника разная температура, состав минералов и вкус. Показания для употребления воды в каждом из них указали на табличках. Температура самого большого источника составляет 24°C, а вода в нем насыщена сернистыми газами и кальцием. Рядом обустроили специальную ванну для купаний — процедуру рекомендуют для укрепления сосудов и костей.

3. Долина замков

В ущелье Кала-Кулак в Джилы-Су находятся большие остроконечные конусы из лавовых камней. Эту природную достопримечательность называют также Зубами дракона. Здесь можно сделать эффектные снимки и полюбоваться Эльбрусом. В дождливую погоду стоит воздержаться от посещения этого места из-за высокого риска схода селей.

4. Гора Тузлук

Гору Тузлук можно увидеть за несколько километров до Джилы-Су по дороге из Кисловодска. Ее называют Кавказской пирамидой: гора действительно по форме похожа на древние памятники Египта. Возвышенность достигает 40 м в высоту. Отсюда открывается красивый вид на урочище.

5. Поляна Эммануэля

Живописное место немного выше нарзанных источников получило название по имени русского генерала Георгия Эммануэля. Именно отсюда стартовала его экспедиция по покорению Эльбруса в 1829 году. Красоты пейзажу добавляют река Кызылкол и ковер из лютиков: когда они цветут, поляна Эммануэля буквально становится желтой.

6. Калинов мост

Калинов мост — каменная пробка, расположенная в узком скалистом месте в течении реки Кызылкол. По ней можно перейти с одного берега на другой. Кызылкол в переводе с балкарского означает «огненная река» - отсюда раскалившийся от ее вод природный мост и получил название.

7. Каменные грибы

В нескольких километрах от поляны Эммануэля находятся Каменные грибы. Эти трехметровые скалы причудливой формы состоят из окаменевшего пепла. Композиция стала одной из популярных фотозон у туристов [6].

Погода в Джилы‑Су

Лучше всего посещать Джилы‑Су летом, когда погода наиболее благоприятна для пеших маршрутов. Туристический сезон здесь стартует в середине июня и продолжается до начала сентября. Июнь — самый теплый месяц, когда столбик термометра достигает 20-градусной отметки. В конце сентября в Джилы-Су становится холодно, начинаются дожди и первые ночные заморозки. Зимой сюда приезжают только любители экстремального отдыха: в урочище в это время холодно и ветрено, а достопримечательности и маршруты скрывает толща снега. Он может не таять вплоть до середины мая. В последний месяц весны в Джилы-Су все еще прохладно. Погода преимущественно пасмурная и дождливая, а температура колеблется в районе +10°C.

Чтобы погодные условия не помешали насладиться красотами урочища, туристам рекомендуют:

Надеть удобную трекинговую обувь и непромокаемую одежду;

Положить с собой в рюкзак дождевик и подстилку для отдыха;

Взять резиновые сапоги;

Запастись свежей питьевой водой.

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