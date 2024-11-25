На Ставрополье станет больше локаций в сфере агротуризма

В Ставропольском крае в следующем году реализуют два новых проекта в сфере сельского туризма. За счет профильных грантов «Агротуризм» получат развитие экоферма «Орловская» и хозяйство в Изобильненском районе.

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«В 2025 году с участием средств грантовой поддержки начнется реализация проектов по развитию сельского туризма: "Развитие экофермы “Орловская”", "Развитие сельского агротуризма в станице Филимоновской Изобильненского района Ставропольского края". Общий объем планируемых к привлечению средств грантов по двум проектам развития сельского туризма составит 19,4 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Всего, по данным ведомства, на сегодняшний день конкурсный отбор прошли три проекта развития сельского туризма. Один из них — «Винный тур по Кавминводам» в Минераловодском округе — успешно работает. Это экскурсии по винодельне с осмотром старинного винного погреба и дегустацией продукции местного производства. С начала года здесь побывали больше 7,7 тысячи человек.

Как отмечают в краевом министерстве, реализация таких проектов малого бизнеса стала возможна благодаря использованию грантов «Агротуризм».

Агротуризм, или сельский туризм — направление в туриндустрии, предполагающее поездки путешественников в сельскую местность, знакомство с местными культурой и обычаями, а также участие в традиционном сельском труде (сбор урожая, уход за скотом).