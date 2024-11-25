Минэкономразвития простимулирует создание семейных номеров в отелях РФ

Минэкономразвития РФ меняет правила отбора проектов по программе льготного кредитования строительства отелей - теперь в каждой гостинице, которая будет поддержана по этой программе, не менее 5% от всех номеров должны быть семейными. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

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«Поменяются правила отбора. Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми», — говорится в сообщении.

Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что предлагается дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд превышает 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов.

«Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия», — отметил министр.

Решетников напомнил, что новый отбор по программе льготного кредитования будет объявлен после 10 декабря. Кроме того, в декабре сразу на три года будет объявлен конкурс проектов по программе создания модульных гостиниц. На ее реализацию в 2025-2027 годах в бюджете предусмотрено 15 млрд рублей.