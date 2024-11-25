Чернышенко рассказал о ключевых целях развития туризма в России

Под председательством заместителя Председателя России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

© РИА Новости

В ней приняли участие Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Туризм" Олег Кожемяко и другие главы регионов, представители МВД России, Минздрава, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты.

По словам Дмитрия Чернышенко, благодаря его реализации отдых в стране должен стать более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным.

Ключевые цели - обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% (по итогам 2023 г. -2,8 %), числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в 3 раза в сравнении с уровнем 2023 г. (2023 г. - 3,6 млрд долл.).

В числе важных решений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства": освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года, продление до 2030 года нулевого НДС для гостиниц по решению Президента, освобождение до 2027 года от НДС туроператоров.

Подводя итоги реализации национального проекта, министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что на первом этапе он стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Министр подчеркнул, что сегодня основной акцент Минэкономразвития делает на развитие предложения - создание и расширение средств размещения, формирование новых точек туристического притяжения.

Также в декабре 2024 года, по словам министра, будет объявлен конкурс проектов по программе создания модульных гостиниц. На её реализацию на 2025-2027 годы в бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей.