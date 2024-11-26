Конкурс субсидий на строительство гостиниц стартовал в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области объявило старт приема заявок на получение субсидий для строительства или реконструкции гостиниц, сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы проводим сразу три конкурса – первый на субсидирование затрат, понесенных при создании объектов инженерной и дорожной инфраструктуры гостиничных комплексов. Предприниматели могут компенсировать до 100 млн руб. Второй – на уплату процентов по кредиту, полученному на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов. Он позволяет получить до 300 млн руб., но не более 20% от общего объема инвестиций. И третий конкурс – на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на ведение деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья – до 100 млн руб. и не более 20% от общего объема инвестиций», – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Для получения субсидии предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории Московской области. Ознакомиться с ключевыми требованиями по каждому конкурсу и перечнем необходимых документов можно на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также по телефону горячей линии 0150. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря 2024 года включительно.