Сенатор поддержал идею спецмаршрутов для туристов с детьми

Запуск специальных туристических маршрутов для семей с детьми является хорошей идеей. Об этом «СенатИнформ» заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

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Ранее сообщалось, что парламентарии разрабатывают законопроект о социальном туризме, который будет направлен на развитие специальных маршрутов, инфраструктуры, создание номеров в отелях для семей с детьми, о чем писала газета «Известия». В частности, планируется создать спецтариф для поездок многодетных семей, а бизнесу, который будет оказывать такие услуги, предоставить льготы. По данным издания, в проработке инициативы задействованы Правительство, Минэкономразвития, Минтранс, Росстандарт и региональные органы власти.

По мнению Гибатдинова, сегодня отдых на российских побережьях серьезно бьет по финансам граждан. Сенатор отметил, что туризм внутри страны необходимо развивать и делать более доступным.

«Что касается специальных маршрутов для семей с детьми — это очень хорошая идея, которая привлечет внимание к новым местам, сделает отдых более доступным и будет способствовать развитию регионов России», — сказал он.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Адыгея, Кемеровская область, Приморский, Хабаровский и Пермский края получат дополнительные средства на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».