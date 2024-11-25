Маркетолог объяснил рост интереса к санаториям у российских туристов

Популярность санаториев среди зумеров объясняется не столько желанием молодых людей работать со своим состоянием, сколько возвращением актуальных для СССР ценностей, рассказала маркетолог Надежда Александрова в беседе с телеканалом Москва 24.

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«Современная культура дает для этого большую поддержку. Мы видим возвращение хитов советской эстрады, темы, которые сейчас поднимаются на телевидении, и сериалы», — добавила она.

Санатории стараются привлечь клиентов не только лечебными процедурами. Там появляются спа-услуги, бассейны, массаж, ЛФК и бюветы с лечебными водами. По словам 21-летней Кристины Парфеновой, которая уже дважды отдыхала в санаториях на Кавказе, ей хотелось провести отпуск с пользой для здоровья.

Евгения Грошкова в беседе с телеканалом отметила, что выбирает подобный отдых, чтобы "разгрузиться от стрессов, от Москвы". По ее словам, столовые в санаториях готовят вкусную еду из свежих продуктов.

Цены за неделю отдыха на одного человека в санаториях варьируются от 34 до 74 тысяч рублей. В Подмосковье двое взрослых смогут отдохнуть в среднем за 143 тысячи рублей.

«У нас есть огромные санаторные комплексы, которые сейчас осовремениваются. Они действительно набирают популярность. В нашей стране <...> есть серьезное наследие санаторно-курортной медицины из СССР», — обратил внимание врач-терапевт Александр Барвинский.

В свою очередь, специалисты рекомендуют выбирать санатории после консультации с врачом, который подскажет, на какие процедуры необходимо обратить внимание.

Между тем в России вошел в моду новый вид отдыха для зумеров – "монастыринг". Молодые люди уезжают в святые места, чтобы пожить в тишине и подумать о смысле жизни. По мнению специалистов, подобная практика действительно способна успокоить, а также помочь сосредоточиться и разобраться в себе. Таким образом, людям удается справиться с выгоранием и депрессивными мыслями.