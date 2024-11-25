Успейте забронировать: шесть глэмпингов на Новый год

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Поэтому мы прошлись по десяткам предложений и выбрали для вас шесть самых любопытных и уютных глэмпингов в Московской области, где будет классно отдыхать как в самодостаточном уединении, так и в романтичной паре, веселой компании и семейном кругу.

Дома в лесу, с панорамными окнами, со своей территорией и целым списком радостей — от купели с мангалом до возможности приезда с животными. Дома различаются по цветам, метражу и количеству спальных мест. Интерьеры очень приятные, архитектура современная — фоточки будут отменные.

«Дикие ели» с лесом и озером за окнами, скандинавским дизайном и козлами. Час езды от Москвы — и вы уже тискаете собачек (рядом питомник), фотографируете козочек (здесь и ферма есть), летаете на воздушном шаре (зимой можно) и обучаетесь верховой езде (детей тоже научат).

Домики различаются по зоологическому признаку: хижина «Куница», домик «Олень» и т. д. Каждый вариант предлагает свой набор активностей и удобств.

Недалеко расположены деревня Святогорово и город Дмитров — пригодится, если вы любитель экскурсий и музеев.

Глэмпинг «Под небом» расположен на большой воде и обещает утопить вас в романтике. Ну хорошо, накрыть впечатлениями с головой. Тут вам и качественная гастрономия, и каяки с байдарками (мы не знаем, порадует ли нас зима льдом, поэтому рассматриваем все варианты), и йога, и чайные церемонии.

Договориться о возможностях отдыха — от тихого и уединенного до шумного и веселого — всегда можно с готовыми ко всему администраторами.

Кстати, комитет по туризму Московской области несколько раз признавал место «Под небом» лучшим глэмпингом года.

База отдыха «Домик у карьера» — это треугольные дома А-фрейм, сибирские купели, отзывчивый персонал и долгожданная тишина с видом на лес. Очень уютные интерьеры, натуральное дерево в отделке, стильный свет, проекторы и дух безмятежной деревенской жизни прилагаются.

Глэмпинг «След лося» не позволит гостям заскучать. Хотите сыграть в мафию, а потом проораться в караоке? Легко! Любите конкурсы? На зимние каникулы они запланированы чуть ли не на каждый вечер. Беговые лыжи, снегоступы, санки, тюбинги, качели, фрисби, дартс. Можно даже книжки почитать из лесной библиотеки.

Вряд ли вам удастся замерзнуть, но если что — баня с дровяной печью и травяными чаями тоже к вашим услугам.

Живых лосей не обещаем, а вот их следы, вполне возможно, будут.

Вы знакомы со стилем BarnHouse? Прямая ассоциация — амбар. Разумеется, от амбара здесь только архитектура и аутентичный фермерский вайб, все остальное в Rodioncevo Eco Village реализовано в самом комфортном, эстетичном и современном виде.

Кроме классных интерьеров, живой природы за панорамными окнами и купелей здесь вас ждет возможность понаблюдать за дикими животными в сафари-парке «Изумрудный лес». Одними оленями дело не ограничится. На 40 гектарах обитают 45 видов животных. А еще здесь 3 км прогулочных зон и длиннющий парящий мост.