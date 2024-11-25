Туристический налог намерены ввести в Вологде

На территории Вологодского округа будет введен туристический налог. В группе «Представительное Собрание Вологодского округа» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что изменения должны произойти с 1 января 2025 года.

© РИА Новости

«С 1 января 2025 года на территории округа будет введен туристический налог. Это новый местный налог, который со следующего года заменит курортный сбор, действующий на территории ряда субъектов РФ», – говорится в сообщении.

Обязательства по выплате лягут на плечи компаний, владеющих гостиницами. Плату заблаговременно включат в цену проживания. Минимальная сумма составит 100 рублей за сутки. Предусмотрен постепенный рост ставок до 2029 года. Вологодская городская дума рассмотрит этот вопрос 27 ноября.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие туристические тренды актуальны на Северо-Западе в 2024 году.