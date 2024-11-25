Многодетные семьи смогут покупать билеты по спецтарифу

Минтранс РФ разрабатывает новый тариф для многодетных семей. По нему можно будет купить билеты на поезда и самолеты со значительной скидкой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, власти всецело поддерживают развитие внутреннего туризма и его популяризацию среди семей с детьми. Однако для реализации инициативы по поддержке этой социальной категории необходимо найти дополнительные источники финансирования.

Уточняется, что тариф «многодетная семья» позволит одновременно приобретать билеты с дисконтом группам до 15 человек. Впрочем, размер скидки и конкретные условия ее предоставления пока неизвестны.

«Недопустимо, когда проезд, например, в Турцию по системе all inclusive на семью стоит дешевле, чем перелет внутри России», – прокомментировал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

При этом такой подход только часть общей инициативы по развитию социального туризма в России. В частности, в рамках нового законопроекта предполагается создание специальных турмаршрутов именно для туристов с детьми, а также ввод новой категории отельных номеров – для многодетных семей. Чтобы все это упорядочить, Росстандарту рекомендовано разработать и утвердить национальный стандарт – «Туризм семей с детьми».

Впрочем, под понятие социального туризма попадают не только туристы с несовершеннолетними. К льготной категории отдыхающих планируют также отнести инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан и т. д.