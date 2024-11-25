Одобрен проект курорта «Сопка Горячая» на Камчатке

Туристический кластер «Парк "Три вулкана"» создается на Камчатке, неподалеку от вулканов Вилючинский, Горелый и Мутновский. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первую очередь строительства – курорт «Сопка Горячая», где появятся геотермальные отели, музей вулканов и другие объекты туристско-рекреационного кластера. Проект реализуется при поддержке Туризм.РФ, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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«Парк "Три вулкана"» будет расположен в юго-восточной части Камчатки. Концепция кластера предполагает использование уникальных климатических условий и природных достопримечательностей полуострова для круглогодичного активного отдыха и оздоровления туристов.

«Туристический кластер такого масштаба на Камчатке создается впервые, поэтому сложные геоклиматические факторы потребовали нестандартных инновационных решений, в том числе по сейсмоустойчивости зданий и защите от вулканического пепла. Проект проходил экспертизу при научно-техническом сопровождении Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН», – сообщил эксперт Главгосэспертизы России Андрей Крыль.

Строительство центральной части кластера – туристической деревни «Сопка Горячая» планируется на площади около 181,5 га. Общая площадь размещаемых зданий – свыше 191 тыс. кв. м. Здесь возведут малоэтажные отели категорий 3, 4 и 5 звезд с номерным фондом свыше 1000 мест, а также конгресс-центр, оздоровительно-реабилитационный комплекс с геотермальной лагуной, Этнографический музей, Музей вулканов и другие объекты для спортивно-оздоровительного и познавательного туризма.

Жизнедеятельность курорта обеспечат инженерно-технические сооружения, включая тепловой пункт с использованием геотермальной энергии, системы водоснабжения и очистки бытовых стоков, а также берегозащиту рек Поперечной и Паратунки и иные вспомогательные объекты и коммуникации.

Ключевым инвестором проекта выступает компания «Интеррос». Льготное финансирование обеспечивает ВЭБ.РФ по линии Минстроя России, Минэкономразвития России и Минвостокразвития.