В Благовещенске откроют две новые гостиницы на 216 номеров

Две новые гостиницы на 216 номеров планируют открыть в Благовещенске к маю 2025 года. Еще в двух гостиницах будет проведен ремонт в 79 номерах, сообщается на сайте правительства Амурской области.

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«К маю следующего года в областном центре откроются сразу два новых отеля, рассчитанных на 216 номеров. Еще две гостиницы проведут реновацию 79 номеров», — говорится в сообщении.

Обновление номерного фонда в гостиницах Благовещенска проводится в рамках подготовки к росту туристического потока. Прогнозируется, что после завершения строительства канатной дороги между Благовещенском и сопредельным городом Хэйхэ в Китае, а также запуска пассажирских перевозок по международному мосту через реку Амур, количество туристов увеличится в несколько раз.

«Мы активно занимаемся развитием туризма, результат этой работы заметен, и уже сейчас в городе ощущается нехватка гостиничных номеров высокой категории. Со своей стороны готовы помогать предпринимателям, которые хотят работать над повышением туристической привлекательности и качества обслуживания. Поручил проработать возможность выделения субсидий на ремонт и обновление номеров, обсудить с благовещенскими отельерами, какая именно помощь со стороны области им была бы полезна. В первую очередь нас интересуют отели с категорией от трех звезд. Городу нужны гостиницы премиум-класса», — приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Отмечается, что к декабрю 2025 года в Благовещенске планируется запуск четырехзвездочной гостиницы в историческом здании бывшей городской больницы. Сейчас инвестор завершает общестроительные работы и скоро приступит к отделке помещений. Ремонт идет в ряде действующих гостиниц города. Так, в гостинице "Дружба" планируется обновить половину номеров, из них 52 будут готовы к маю 2025 года. В гостинице "Зея" ремонт уже завершен, в следующем году планируется создание наружной подсветки здания.

О туристах в Приамурье

По информации амурского Минэкономразвития, за три квартала 2024 года Амурская область приняла 360,7 тыс. туристов. Из них более 132 тыс. - гости из других стран. В сравнении с 2020 годом турпоток в Амурскую область вырос в 2,5 раза.

Чаще всего в Приамурье приезжают жители соседних регионов, число гостей из Дальнего Востока составляет более 55% от всех туристов. По географии дальневосточного турпотока, область занимает четвертое место после Приморья, Хабаровского края и Бурятии. Средний возраст туриста, отдыхающего в Амурской области, составляет 40 лет.