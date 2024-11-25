Три города, в которые редко заглядывают путешественники

Об этих городах туристы вспоминают не в первую очередь. И напрасно! Зеленоград – город вечной юности – познакомит с советским экспериментальным градостроительством. Далекий Можайск гарантирует погружение в события 1812 года. Очаровательный Серпухов удивит павлинами.

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Эти маршруты будут особенно интересны опытным автотуристам, уже посетившим популярные подмосковные достопримечательности.

Зеленоград

В советскую «кремниевую долину» во второй половине XX века стремились переехать молодые инженеры и деятели науки. Облик старой части экспериментального города, вдохновленный финским городским планированием, отражает их чаяния и стремления.

Что посмотреть: уникальная особенность этого округа Москвы – большие зеленые территории, в которые вписаны жилые микрорайоны.

Знакомство с городом символично начать с прогулки по аллеям Дендропарка и изучения ландшафтного урбанизма Парка Победы.

Затем в комплексе МИЭТ (Московский институт электронной техники) на площади Шокина увидеть советские представления об архитектуре будущего. Над интерьерами института работал Эрнст Неизвестный.

Другое характерное для той эпохи футуристичное здание — «Дом-флейта». Ножки и крыша придают ему сходство с музыкальным инструментом. Сквер за домом – неотъемлемая часть ансамбля.

На съезде с Солнечной аллеи на Центральный проспект стоит задержаться, что запечатлеть на фото панораму панелек старого города. Еще один характерный городской вид можно найти на площади Юности. Построенный комсомольцами МЖК (молодежный жилой комплекс) является воплощением идеального района 1980-х годов. Сегодня он по-прежнему считается достопримечательностью благодаря экспрессивному дворовому благоустройству с поющими фонтанами, альпийскими горками и лавочками-атомами.

Если путешествуете с детьми, загляните в «Дом лани», чтобы пообщаться с милыми оленями. Или в музей «Ангстрем» – изучить этапы развития российской микроэлектроники.

Как доехать: 20 км от Москвы по Ленинградскому шоссе (Е-105) можно проехать примерно за час. Или сократить время в пути по платной трассе М-11. Стоимость проезда составит от 530 до 790 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели.

Что с парковками: машину можно оставить бесплатно вдоль некоторых улиц. Одна из крупнейших городских парковок находится на Центральной площади.

Где поесть: оригинальная подача блюд ждет в ресторане Moment. Богатый ассортимент сладостей вместе с горячими напитками – в кондитерской «Мятный гусь». В городе также представлены популярные сети фастфуда.

Что посмотреть рядом: примерно в 10 км от Зеленограда находится усадьба Середниково (поселок санатория Мцыри), которая неоднократно появлялась в российских фильмах и сериалах. Здесь в романтической атмосфере старого парка с голубым озером, широкой лестницей и горбатыми мостиками встретил свою первую безответную любовь юный поэт М.Ю. Лермонтов.

Можайск

«Загнать за Можай» – так говорили наши предки, когда хотели обозначить, что кого-то отправили очень далеко и безвозвратно. Можайск до сих пор остается одним из самых удаленных от столицы городов Московской области.

Что посмотреть: Можайск – старый камерный город, в котором стоит задержаться на пару часов, чтобы полюбоваться русскими пейзажами долин и холмов, в которые вписан белоснежный Лужецкий Ферапонтов монастырь.

А также увидеть «можайскую готику» – нарядный красный псевдоготический Ново-Никольский собор со стрельчатыми оконными арками и остроконечными конусами крыши.

Но основное время на этом маршруте лучше уделить посещению Бородинского военно-исторического музея-заповедника в соседнем одноименном поселке. На территории 100 км2 находится больше 200 различных памятников и стел, которые досконально фиксируют ключевые точки Бородинского сражения и отмечают перемещения русских и французских войск. К некоторым из них можно подъехать на машине, где-то придется прогуляться пешком, а в иные места – только верхом.

Историю сражения рассказывает основная экспозиция выставочного зала.

В комплекс заповедника также включен Спасо-Бородинский женский монастырь.

Купить билет и заказать экскурсию можно на официальном сайте музея. А тематические конные прогулки иногда организовывает ранчо «Аванпост» в Можайске.

Как доехать: от МКАД до Можайска можно добраться либо по старому Можайскому шоссе (95 км примерно за 2,5 часа), либо по скоростному Минскому шоссе (М-1) с продолжительным платным участком. Стоимость проезда составит 170 рублей в одну сторону, зато путь сократится до 1,5 часов (без пробок). Можайское шоссе приводит прямо в город, а с Минской трассы нужно повернуть направо на 96-м км около самолета-памятника Як-3 (далее на дороге будет железнодорожный переезд).

Что с парковками: бесплатная парковка разрешена вдоль некоторых улиц в Можайске. А около Бородинского музея организованы специальные паркинги для посетителей.

Где поесть: сетевые фаст-фуды «Додо-пицца» и «Вкусно и точка». В маленьком кафе «EVA-кофе» можно взять кофе с собой.

Что посмотреть рядом: в теплое время года можно запланировать купание и отдых на берегу Можайского водохранилища. Популярные пляжи: Красновидово и Ильинский.

Серпухов

Один из самых старых городов Подмосковья сохранил провинциальное очарование прошлых веков, не забывая создавать новые культурные и туристические смыслы. Например, прогулку по городу можно выстроить вокруг поиска десятков скульптур маленьких павлинов в тематических образах врача, пожарного, учителя и других персонажей.

Что посмотреть: классическое знакомство с городом начинается с Соборной горы, где сохранились остатки некогда мощного Серпуховского кремля. Здесь расположились смотровая площадка и Троицкая церковь, первое несохранившееся здание которой основано еще в XIV веке.

Другая интересная точка – площадь Ленина. На ней находится дом-корабль с часами на фасаде. В разбитом на берегу реки Нары Принарском парке можно прогуляться и полюбоваться утками.

Серпухов известен крупной коллекцией живописи, которая выставляется в Историко-художественном музее. Рядом с ним установлен металлический павлинчик с палитрой.

Павлин – символ Серпухова, его можно увидеть на гербе города. Говорят, что впервые экзотических пернатых стали разводить монахи Высоцкого монастыря. Однако сегодня хвостатые красавцы живут во Введенском Владычном женском монастыре.

В детский маршрут по Серпухову можно включить «Музей павлинов» и «Музей кукол», где выставлены антикварные и современные игрушки.

Как доехать: от МКАД до Серпухова можно добраться без пробок примерно за час. Основная часть пути пройдет по Симферопольскому шоссе (М-2), с которого в районе 76-го км необходимо съехать на Борисово и проехать еще несколько километров до города.

Что с парковками: парковочных мест в центре немного. Вдоль некоторых улиц можно оставлять машину бесплатно. Перед гостиницами и торговыми центрами есть коммерческие площадки.

Где поесть: ресторан «Фабрикант» напротив Серпуховского кремля предлагает высокую кухню в лофт-интерьерах старинных палат. Более привычное и демократичное меню с борщами и хачапури можно найти в уютном тематическом ресторане «La Дача». Для тех, кто хочет поесть быстро, подойдет пространство Kitchen Market.

Что посмотреть рядом: в получасе езды от Серпухова в местечке Данки находится уникальный Зубровый питомник, где восстанавливают популяцию краснокнижных животных.

Прогуляться вдоль вольеров и посетить «Музей природы» можно вместе с экскурсией. Жизнь зубров подчиняется строгим биоритмам, поэтому лучше заранее узнать расписание и забронировать место на официальном сайте Приокско-Террасного заповедника.