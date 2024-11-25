Названа дата открытия горнолыжного сезона на Домбае

Новый горнолыжный сезон на курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии планируют открыть в середине декабря.

«Открытие горнолыжного сезона 2024/2025 на всесезонном курорте „Домбай“ запланировано на 14 декабря. Отметим, номерной фонд популярного всесезонного курорта на новогодние каникулы забронирован более чем на 90%», — сообщается в телеграм-канале Минтуризма Карачаево-Черкесии.

В прошлом году горнолыжный сезон на курорте открылся 8 декабря.

В целом, по данным министерства, за первые девять месяцев 2024 года один из самых популярных курортов региона посетили посетили 859 тысяч туристов.

Домбай — популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действующий с середины ХХ века, при этом первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Сейчас он развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на высоту 3 200 метров над уровнем моря.