Эксперт оценил введение туристического сбора в Челябинской области

Многие регионы в России, в том числе и граничащие с Челябинской областью Башкирия и Свердловская область, вводят либо намерены ввести туристический сбор. В каждом регионе решение о его взимании принимают местные органы власти. Нужны ли дополнительные сборы для туристов на Южном Урале, «ФедералПресс» рассказал директор АНО «Центр туристских инициатив» Алексей Ципордей:

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«Если заботиться о развитии местного туризма, то лишние деньги никогда не помешают. Особенно когда количество туристов, количество прожитых ночей влияет на наполняемость данной «кубышки», которая используется только в интересах самих туристов. Учитывая недостаток финансирования туризма на региональном уровне, для турсферы это неплохо. Другой вопрос, чтобы средства правильно расходовались.

С другой стороны, туристический сбор может неприятно удивить южноуральцев. Так как у нас туризм в основном внутренний, то есть в регионе отдыхают жители из Челябинской области, люди просто не поймут взимания дополнительной платы. Но туристы из других регионов, думаю, отнесутся к этому нормально.

Нужно учитывать, что южноуральцы ездят на озера, ночуют, отдыхают в санаториях. И когда идет ночевка, может взиматься сбор в том числе с местных туристов. А если разделять приезжих и неприезжих, то появится много бумажной волокиты и вариантов манипулировать этим сбором. Не каждого человека система будет проверять на наличие прописки, это отдается на откуп администраторам и т. д.

Сборы касаются всех коллективных средств размещения, тех же глэмпингов. Логика простая: платят все, кто ночует в гостиницах. А гостиницы – понятие широкое».