Эксперты озвучили итоги туристической программы Приморья

По итогам года регион посетит более 380 тыс. туристов из зарубежья. В 2019 году гостями края были 762 тыс. иностранцев.

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В то же время сегодняшние показатели турпотока превосходят прошлогодние. В 2023 году Приморский край посетили 130 тыс. иностранцев.

До пандемии, рассказал зампред краевого правительства Николай Стецко, регион часто посещали туристы из Японии и Южной Кореи, которых стало значительно меньше.

В количественном выражении основной поток формируют китайские граждане. В этом году число приезжих из КНР к прошлогоднему уровню увеличилось почти втрое.

В туркомпаниях, занимающихся приемом иностранных туристов, уточнили, что большинство европейских и американских гостей посещают Владивосток во время поездки по Транссибу. Их знакомство с городом ограничивается двумя днями, в которые включаются обзорная экскурсия по Владивостоку и поездка на остров Русский.