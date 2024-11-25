«Эльбрус» открыли для катания

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии сегодня в тестовом режиме открыли горнолыжный сезон: с утра заработала первая горнолыжная трасса.

«Сегодня, 25 ноября, на курорте с 9:00 открыты канатные дороги „Азау — Кругозор“ (2350 м — 3000 м), „Кругозор — Мир“ (3000 м — 3500 м), „Мир — Гарабаши“ (3500 м — 3847 м), горнолыжная трасса (в тестовом режиме) „Гарабаши — Мир“», — сообщается в телеграм-канале курорта «Эльбрус».

Как уточнили на курорте, на открывшейся для катания трассе «Гарабаши — Мир» (№ 6) красного уровня сложности спуск осуществляется с высоты 3847 метров до 3500 метров над уровнем моря.

Стоимость билетов на период тестовых катаний (пока работает одна очередь горнолыжных трасс): взрослый ски-пасс 2500 рублей, детский ски-пасс (от 6 до 13 лет) — 1500 рублей, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на 25 ноября планируется тестовый запуск трасс, а официальное открытие горнолыжного сезона 2024/2025 состоится в выходные 7−8 декабря. Предстоящий сезон станет для курорта 55-м по счету.

В прошлом зимнем сезоне, который продлился 208 дней, на «Эльбрусе» побывали почти 500 тысяч человек. В целом легендарный курорт ежегодно выбирают для отдыха более 800 тысяч туристов со всей страны.