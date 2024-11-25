Закон о социальном туризме появится в России

В России может появиться закон о социальном туризме. На данный момент его разрабатывают.

Сообщается, что в Госдуме разрабатывают закон о социальном туризме. В проработке также задействованы Кабмин, Минэкономразвития, Минтранс, Росстандарт и региональные органы власти.

Планируется, что закон будет направлен на развитие специальных маршрутов, инфраструктуры, создание номеров в отелях для семей с детьми. В частности, предлагается ввести специальный тариф для поездок многодетных семей.

Как отметил глава комитета ГД РФ по развитию туризма и туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев, принятие данной инициативы даст возможность получить доступ к туристической индустрии разным группам населения, например, многодетным семьям, участникам СВО, пишут "Известия".