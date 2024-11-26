Туры в новогодние праздники подорожали до 30%: как успеть забронировать

Согласно данным турагрегаторов, стоимость туров на новогодние каникулы в 2025 году значительно возросла, достигнув увеличения до 30 % по некоторым направлениям. В числе самых популярных направлений для отдыха в начале января оказались Египет, Таиланд, ОАЭ и регионы России.

Рост цен на туры

Эксперты отмечают, что период новогодних праздников традиционно остается одним из самых дорогих для туристов: отели и авиаперевозчики поднимают цены в условиях высокого спроса. Средний чек на туры в этот период заметно увеличился по сравнению с прошлым годом. Например, стоимость путевки в Египет выросла на 31 %, составив 275,1 тыс. рублей. Также на треть подорожали туры в Абхазию – до 71,2 тыс. рублей, пишут «Известия».

На внутреннем рынке россияне также тратят больше: средний чек на поездки по стране увеличился на 20 %, достигнув 85 тыс. рублей. Наиболее востребованными направлениями внутри России стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининградская область.

Среди международных направлений особенно популярны Стамбул и Ереван, которые привлекают туристов своей доступностью и культурной программой. В то же время некоторые направления, такие как Турция и ОАЭ, показали снижение цен: средний чек на отдых в Турции уменьшился на 20,4 %, составив 187,3 тыс. рублей, а в ОАЭ – на 5,5 %, до почти 295 тыс. рублей.

Бронирование туров на новогодние праздники началось еще летом. По данным «Слетать.ру», спрос на поездки с заездами в январе практически в 4,6 раза превысил показатели прошлого года. Россияне начали планировать свои путешествия заранее: на отдых в Турцию – за 174 дня, в Таиланд – за 158 дней, а в Египет – за 153 дня.

Рост цен на авиабилеты

Не обошлось и без роста цен на авиабилеты. Перелет из Москвы до Антальи в январе 2025 года обойдется в 23,3 тыс. рублей – это на 20 % дороже, чем год назад. Билеты до Стамбула подорожали на 23 %, а до Еревана – почти на 8 %.

Согласно данным сервиса «Купибилет», стоимость билета до Сочи в январе увеличилась на 9 % по сравнению с прошлым годом, составив почти 9,2 тыс. рублей. Билеты до Калининграда подорожали еще более значительно – на 22 %.

Особенно ощутимо подорожали международные перелеты: билет до Стамбула в январе обойдется почти на 76 % дороже, чем в декабре. Однако уже в феврале ожидается снижение цен на 40 % по сравнению с первым месяцем года.

Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак объясняет рост цен высоким спросом.

«Россияне стремятся спланировать отдых так, чтобы провести праздники в кругу семьи. Кроме того, на стоимость влияет ограниченное количество рейсов, особенно на популярных направлениях, что естественно увеличивает цены», – отметил он.

Эксперт советует тем, кто хочет сэкономить, планировать поездки заранее и выбирать гибкие даты. Маслак призвал обратить внимание на утренние и ночные рейсы – они часто дешевле дневных.

По данным сервиса «Островок», средняя стоимость ночи в российских гостиницах на период с 28 декабря по 12 января составляет 7,1 тыс. рублей, что на 10 % выше, чем в прошлом году. В зарубежных отелях средняя цена за ночь в это время составляет 12 тыс. рублей, что на 5 % больше, чем в прошлом Новом году.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет, что новогодние праздники традиционно остаются периодом повышенных цен. Для некоторых направлений стоимость отдыха может вырасти на 50 % по сравнению с межсезонными ценами. Это связано с динамическим ценообразованием: отели и авиакомпании поднимают цены в периоды повышенного спроса.

Горин рекомендует обращать внимание на акции раннего бронирования, которые могут предложить скидки до 40 %. Однако стоит учитывать, что такие скидки рассчитываются от изначально завышенных цен. Если сравнить путешествия в середине декабря или сразу после январских праздников, то цены могут быть на 30–50 % ниже, чем в высокий сезон.