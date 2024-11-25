Эксперты рассказали, как китайские туристы отдыхают в Приморье

Приморье у китайского туриста в списке must visit. Едут на автобусах, летят самолетами, группами и семьями, молодые и возрастные, одни ради природы и впечатлений, другие бегом для "галочки" и недорогого шопинга.

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У Приморья и Поднебесной в туризме давние партнерские отношения, и они носят устойчивый позитивный характер. В этом году китайский гость обеспечил взрывной рост въездного иностранного турпотока в край. За первые три квартала регион в качестве туристов, по делам бизнеса и учёбы и с частными визитами посетили 374,8 тысяч человек из КНР, что на 15% больше данных 2019 года. При этом почти 39 тысяч приехали с электронной визой. А это немного другая категория гостей.

Сегодня прием китайских туристов можно разделить на две части. Первая - по привычным шаблонам: недорогие туры, бегом по Владивостоку, визиты в необходимые магазины и назад, на родину. Это массовость без креатива. Вторая - завышенные потребности гостей, приехавших индивидуально, по визам. Им важны впечатления, ощущение жизни и ритмов Владивостока и Приморья.

Приморье - единственный регион в России, который ежегодно проводит российско-китайские трансграничные автопробеги на личном автотранспорте. В этом году было 14 автотуров, а в следующем году в планах более 25.

"Китайцы хотят заезжать к нам на своих автодомах. Но здесь необходимо решить массу оргвопросов, в том числе и создание стоянок с учетом санитарии и экологии. Сегодня к нам на машинах едут те, кому уже 40-50 лет, берут с собой детей, бабушек и дедушек. Им интересен разный Владивосток - культурный, исторический, гастрономический. Они ходят в цирк, посещают балет. Они интересуются природой: проживание на гребешковой ферме, катерные прогулки вдоль побережья и пешие прогулки. В планах на 2025 год - увеличить число таких туров и взять курс на Ханку", - отметил руководитель агентства международного туризма "Катюша" Дмитрий Павлов.

Группы китайских туристов формируются уже не стихийно по принципу "дешево и без визы в Приморье", а на основе общего интереса. Так, с городом знакомились фотографы, джиперы, любители вело- и пеших прогулок. Ежегодно в конце декабря во Владивосток из КНР охотно приезжают фанаты холодового плавания. Для них важно завершить год покорением дистанции на фоне снега и льда, и Владивосток отлично вписывается в эти планы.

"Нынешний год - не исключение. Заплывы состоятся 22 и 29 декабря. Для участия в международных соревнованиях по зимнему плаванию "Гран-при Владивостока 2024" ожидаем около 150-200 гостей из КНР. На старты выйдут и наши "моржи". В рамках проведения зимнего краевеческого фестиваля "Зима у моря" гостям подарим знакомство с Владивостоком", - пояснила директор компании "Аякс-тур" Ольга Коротя.

Во время ВЭФ, посещая павильон Приморского края на Улице Дальнего Востока, гости из Поднебесной вновь отошли от шаблона. Спрашивали о перспективах отдыха во Владивостоке, в частности о туристических инвестпроектах, а также о футболе - есть ли своя футбольная команда, расписание матчей и как пообщаться со спортсменами. В Музее истории Дальнего Востока им. Арсеньева у индивидуальных туристов активным спросом пользуется система аудиогидов на китайском языке. Его создание в планах у Приморской государственной картинной галереи и у ряда компаний, предлагающих туристический продут.

"Морские экскурсии на китайском языке - это наши планы на ближайшую перспективу. К нам приходят те, кто живет во Владивостоке (студенты, бизнес), либо приезжающие к ним в гости. Они нередко покупают экскурсии на нашем сайте. Приходят к нам и самостоятельные китайские туристы, которые приехали по визе - они используют наши листовки в отелях или находят нас во время прогулок по городу", - рассказала руководитель компании "Мосты Владивостока" Татьяна Стишковская.

Если говорить о гастрономии, то у любой китайской группы в программе всегда есть обед с морепродуктами. Но это уже не тот уровень, когда в китайских ресторанах выкладывают искусственную икру и крабовые палочки и продают такой обед за большие деньги или когда китайские групп-лидеры и заведения хотят заработать на этом. В высокий сезон посещаемость ресторанов высокого уровня китайскими туристами достигает порядка 20%. В них приводят гостей турфирмы, которые заботятся о своем статусе и качестве предлагаемых услуг. Приходят и самостоятельно или небольшими группами после изучения соцсетей, а кого-то из них приводят местные китайцы. Летом было заметно: достаточно китайских туристов гуляют по городу и информацию о ресторанах берут в Интернете. Они заходят на бизнес-ланчи, хотят получить аутентичную атмосферу в виде интерьеров и предлагаемого меню, и делают ставку не на свои привычные блюда, а на блюда разных кухонь. Конечно, официанты со знанием языка - это здорово, но современный китайский гость охотно пользуется переводчиком. В результате средний чек в ресторане достигает почти 4,5 - 5 тысяч рублей.

Важны и рекламные туры с участием китайских туроператоров, представителей авиакомпаний и блогеров. Ставка делается на южные провинции: другая ментальность, другие интересы, другие доходы. И одними экскурсиями уже не обойтись. В перечень предложений входит lifestyle во всех его проявлениях: катерные и вертолетные прогулки, элитные магазины, хорошие рестораны, событийные мероприятия. Восторг вызывали и вызывают шикарные морские виды, знаменитое пианино на Русском острове, редкие авто эпохи СССР на улицах Владивостока, европейская атмосфера города в Азии. На фестивальных мероприятиях гости вне официоза и запланированных встреч могут оценить разнообразие городских фуд-кортов и пообщаться с местными жителями. Хорошие впечатления остались после Дня молодежи, Фестивалей пряника, "Приморские муссоны", "О! Мега вкус". Но после Дня тигра от обилия оранжевых костюмов эйфория накрыла их с головой.

Сотрудничество Приморья и КНР в сфере туризма обширно, разнообразно и осуществляется по следующим основным направлениям: расширение географии полетов (из аэропорта Владивостока выполняется рейсы в неделю в Пекин, Харбин, Шанхай, Далянь, Чаньчунь, Яньцзи, Санья, к концу года их будет более 40 в неделю), автомобильный, рыболовный и охотничий туризм, спортивные и культурные обмены.

Взаимодействие Приморья с Поднебесной набирает интенсивность и в настоящее время представляет собой мощный канал культурной и туристической коммуникации наших стран.