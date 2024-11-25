Строительство парка развлечений и аквапарка в Приморье отложили

Сроки реализации инвестиционного проекта на острове Русский перенесены. Компания, которая владеет в том числе курортом «Красная поляна», назвала вложения в аквапарк и парк развлечений во Владивостоке невыгодными в текущих условиях.

«Сегодня все графики «поплыли» вправо. Сейчас невыгодно взять, например, 2 млрд рублей и инвестировать их. Проекты полностью не остановлены, ведется доработка концепции», – рассказал представитель компании-инвестора Дмитрий Анфиногенов.

При текущей стоимости кредитов окупаемость проекта наступит нескоро – примерно через 20 лет. Это невыгодно для бизнеса, так что пока активный процесс строительства останавливается. Об этом пишет РБК.

Напомним, компания начала строить во Владивостоке на острове Русский парк развлечений, аквапарк и гостиницы. Территория находится неподалеку от Приморского океанариума. Ранее правительство России выделило 28 миллионов рублей на строительство аквапарка – работы идут в рамках государственно-частного партнерства.