В горнолыжном курорте Шерегеш открылся зимний сезон

В эти выходные официально начался высокий сезон в Шерегеше. Он открылся фестивалем "Шерегешфест", собравшим в сердце Горной Шории почти 4,5 тысячи любителей активного отдыха. Гвоздем его программы стало открытие новой трехполосной автомагистрали с тротуарами и велодорожками длиной 2,5 километра от трассы Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е". Ее построили благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Возможностей для лыжников и сноубордистов с каждым годом все больше. Вот и сейчас на курорте обустроили три новые, интересные по рельефу трассы - в секторе "Е" на горе Асыр. Есть и скоростная - для опытных райдеров, и варианты для начинающих. В секторе "F" тоже появились новая широкая трасса. А также кресельная канатная дорога. Ее протяженность 1,4 километра, а пропускная способность - 2,7 тысячи человек в час. Здесь же - трасса для беговых лыж длиной 1,8 километра с пунктом проката. К слову, новички этой зимой смогут постигать азы катания под руководством инструкторов (для них впервые в Шерегеше решили ввести обязательную аккредитацию) в специальных огражденных зонах. Оборудована и отдельная трасса для снегоходов.

За безопасностью отдыха в новом сезоне будет следить горный патруль. Его представители не только проверяют трассы перед открытием, но и выявляют нарушителей правил поведения на горе. Их, как и получивших травмы, сопровождают в опорный пункт, где дежурят полицейские и медики.

В Шерегеш едут не только любители горнолыжной "классики" и фрирайда, растет популярность ски-туров. Желающих взойти на вершины, не оборудованные канатными дорогами, чтобы спуститься оттуда с ветерком по безлюдной снежной целине, уже немало. Но в Шерегеше можно прокатиться и на собачьих упряжках, выбрав экскурсию в хаски-парк. И еще в секторе "Е" федеральная сеть пикник-парков открыла ферму альпак. Первыми в гостях у пушистых и дружелюбных животных побывали участники социального тура - дети бойцов СВО.

К сожалению, растут и цены. Так, например, одна из крупных горнолыжных компаний подняла стоимость четырехчасового ски-пасса с 2050 до 2300 рублей, а восьмичасового - с 2900 до 3200. У другой компании те же услуги подорожали с 1900 до 2200 и с 2500 до 2900 рублей соответственно. Учебный траволатор взлетел в цене сразу на 36 процентов - со 110 до 150 рублей. При этом появился сезонный ски-пасс - за 40 тысяч рублей.

За две ночи в Новый год в Шерегеше нужно будет выложить от 12 до 228 тысяч рублей.

Проживание на курорте в ближайшие даты ноября обойдется, по данным портала "Яндекс Путешествия", в сумму, которая начинается от 3,8 тысячи рублей. Это - за ночь в номере бюджетной сельской гостиницы с душевой кабиной у кровати и санузлом на этаже, без питания. А за ночь в парк-отеле на горе придется заплатить от 25,5 тысячи до 42 тысяч рублей, в зависимости от класса (питание также не включено). За две ночи в Новый год в Шерегеше нужно будет выложить от 12 тысяч (тариф эконом) до 228 тысяч рублей (улучшенный номер в шале для большой компании).

Впрочем, бывалые путешественники бронируют новогодний отдых заранее. Кроме того, в Шерегеше уже несколько лет подряд действует программа лояльности для жителей Кузбасса - с кешбэком от 20 процентов при оплате услуг компаний - участников программы. К ней подключились уже более 40 субъектов бизнеса и свыше 5 тысяч туристов.