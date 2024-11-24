Зимний полуостров: как провести время в Крыму на Новый год

У природы нет плохой погоды, а значит, Крымский полуостров найдет чем вас удивить не только летом, но и в холодное время года. Покататься на горных лыжах, отыскав снег там, где его практически не бывает, отправиться на конную прогулку, а тем, кто любит побыстрее, — на джипах к пещерному городу. Посетить дворцы и картинные галереи. А на Рождество остановиться в монастыре. Все это и многое другое можно сделать там, где, по легендам, бывали греческие герои. Подробнее — в материале «ВМ».

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Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Новогодние каникулы тоже стоит планировать заранее. Мы подскажем, как наполнить их впечатлениями на Крымском полуострове. Величественные горы, море до горизонта, рукотворные свидетельства древней истории и уникальные виды не перестают восхищать в любую погоду.

С ветерком на Ай-Петри

Первое, что стоит сказать: зимой в Крыму практически не бывает снега. Если он и выпадает, то держится недолго. Средняя температура где-то около нуля. Впрочем, есть исключение: горы! Поэтому если для вас зимние красоты и виды спорта — неотъемлемая часть отдыха, то вам надо на одну из самых популярных гор полуострова, Ай-Петри. Ее высота составляет 1234 метра над уровнем моря. Добраться туда можно из Ялты или от села Соколиное. Однако следует учесть несколько нюансов.

«Чтобы покататься по горным склонам, нужен устойчивый снежный покров. Снег тут явление не то чтобы редкое, скорее спонтанное. Чтобы горнолыжные трассы были пригодны для катания, нужен снежный покров не менее 10–20 сантиметров — этого вполне достаточно, — поясняет севастопольский экскурсовод Марина Крылова. — Однако в непогоду на Ай-Петри не так легко попасть. Туда ведет старая романовская дорога, которую строили еще в XIX веке при трех императорах: Александре II, Александре III и Николае II. Серпантин был рассчитан на то, чтобы по нему могли пройти тяжелые телеги, запряженные лошадьми. Теперь же обычно на пути стоит полицейский патруль, разворачивающий машины, которые «не осилят» эту дорогу. Ведь на легковушке на Ай-Петри точно не доехать, только на «полном приводе». Впрочем, можно воспользоваться джипами, на которых туда добираются как местные, так и приезжие. Хотя иногда на колеса таких транспортных средств надо надевать цепи».

Кроме снега здесь часто бывают туманы, скрывающие пейзажи Ялты. Однако, когда небо проясняется и солнце проступает сквозь тучи, открывается незабываемый вид. Почти наверняка такой станет и сама поездка: сперва на машинах, затем и на снегоходах добраться до домиков, засыпанных снегом почти наполовину, а после пережить увлекательное приключение и испытать острые эмоции на горных склонах.

«Сюда можно приехать как со своим оборудованием, так и взять его напрокат. Для тех, кто ни на чем не умеет кататься, есть самые простые детские саночки или «ватрушки» — это очень удобная штука для покатушек на снежном склоне, представляющая собой надувной круг. Она не требует особого навыка, садись и езжай, — поясняет Марина Крылова. — Также можно поучиться кататься на сноуборде или горных лыжах. Здесь есть трассы как для новичков, так и для профессионалов. А еще работают несколько бугельных подъемников. Но каждый сезон поездка на Ай-Петри — лотерея, все зависит от капризов погоды, что придает пикантность».

По улочкам пещерных городов

Горы без снега в Крыму не менее привлекательны. Особенно те места, где когда-то жили и прятались от непогоды люди. Речь идет про пещерные города, видам из которых позавидует любой обладатель высотного пентхауса. Эти строения — остатки средневекового Крыма.

«В ту пору на полуострове было целых три государства. Большинство земель занимали крымские татары, узкая часть от Балаклавы до Феодосии была территорией генуэзцев, там сохранилось множество старинных крепостей, а на западе полуострова располагалось княжество Феодоро. Большая часть пещерных городов Крыма находится на юго-западе, — делится знаниями Марина Крылова. — Можно посмотреть пещерный город Мангуп-Кале. Туда есть пешеходный маршрут, а также можно подняться на лошадях или на джипе. Чуфут-Кале, первая столица Крымского ханства, расположен рядом с Бахчисараем. Перед осмотром пещерного города можно посетить современный, где есть аутентичные крымско-татарские кофейни, посетить Ханский дворец, где находится фонтан, воспетый Александром Сергеевичем Пушкиным. Затем подняться в старый караимский город Чуфут-Кале. Он дольше всех из пещерных городов Крыма оставался населенным. Караимы жили там почти до ХIХ века, поэтому он хорошо сохранился. Там есть молельные дома караимов — кенассы, есть разные старинные помещения. Подъем туда непростой, но открывающиеся виды точно того стоят».

Пещерные города, выдолбленные в скалах, поражают трудолюбием и упорством, с которым его создавали люди. Во время подъема к ним слушаешь легенды и предания, связанные с историей местных жителей. А на вершине мечтаешь обрести крылья, предвкушая спуск и любуясь горными грядами и низинами, открывающимися перед тобой. Кажется, в таких местах сама душа замолкает и успокаивается.

Впрочем, если вы поклонник природы, не тронутой рукой человека, посетите водопад ДжурДжур, высотой 472 метра — самый полноводный на полуострове. Или совершите переход по Большому каньону Крыма. В прохладное время года такие пешие туры даются легче, чем летом.

По-царски жить и вина пить

Знаете ли вы, что на маленьком полуострове Крым расположено сразу несколько дворцов. Большинство из них появилось в конце XIX — начале ХХ века по заказу семей Романовых, Юсуповых и Воронцовых. Наиболее известные — Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы. Один из самых впечатляющих — Воронцовский. В его архитектуре соединены три стиля: английский, неомавританский и готика. А еще к нему примыкает невероятный по своей красоте парк, заслуживающий отдельного внимания. В Ливадийском дворце есть своя достопримечательность — Крестовоздвиженская церковь. Дворец как летняя южная резиденция был создан для семейства Романовых. Третий дворец, Массандровский, изначально принадлежал российскому императору Александру III.

«Это единственный, можно сказать, камерный, семейный дворец. Возле него есть очень необычные гроты. Рядом с ним растут огромные секвойи. Они не являются местной крымской флорой. Родина этих гигантских деревьев — Северная Америка. Когда-то их завезли сюда специально, — делится подробностями Марина Крылова. — Так что здесь не только очень красивые интерьеры, но и окружение».

Дворец расположен в поселке Массандра. Ценителям вин* наверняка знакомо это название, ведь так назван знаменитый винодельческий комбинат. Кстати, на него тоже организуют туры с дегустациями.

«Здесь находится самое большое в Крыму хранилище вина, которое вмещает более миллиона бутылок. Семь тоннелей были построены так, что расходились веером внутри горы. Благодаря этому в них поддерживается стабильная температура, необходимая для производства вина, — подчеркивает Марина Крылова. — Еще там есть необычные прозрачные винопроводы, где можно увидеть, как вино течет по трубам, как вода».

В Крыму ценителям этого напитка стоит быть внимательным к тому, что приобретаешь. Лучше пользоваться специализированными магазинами. Благо полуостров богат ими, а также местами, где можно посетить дегустации и экскурсии. Упомянем, кроме «Массандры», завод шампанских вин «Новый Свет», винодельню «Золотая Балка», завод марочных вин «Коктебель», винодельню «Солнечная долина» и другие. Почва и климат в Крыму благоприятствуют выращиванию винограда.

Разнообразие вкусов

Что можно делать в Крыму, когда море холодное, кроме того, что любоваться всем вокруг? Конечно же, дышать. Даже воздух тут «вкусный» — наполненный запахами моря, можжевельника, сосен и кипарисов... Ну а еще тут можно вкусно поесть: зимой сезон хурмы, можно найти местный виноград, помидоры. А еще посетить с экскурсией сыроварни или отправиться на фабрику под Симферополем, где изготавливают экодесерты и восточные сладости. Гастротуров предлагают много. А для особых гурманов есть и экзотические варианты.

«В селе Переваловка под Судаком есть необычная, самая большая в Крыму, улиточная ферма. Там находится небольшой зооуголок с улитками ахатинами, которых, конечно, никто не ест, есть козочки, курочки, с которыми можно повзаимодействовать, пока вам готовят улиток. А потом дегустация с поджаренными крутонами и бокалом вина или сока для тех, кто придерживается здорового образа жизни, — делится подробностями экскурсовод Марина Крылова. — В пищу употребляют крупных виноградных улиток. Гостям показывают, как их выращивают. Улитки обитают в большой теплице, ползают по земле с растительностью, и есть деревянные помосты, где их подкармливают. Тех, кого будут готовить, кормят мукой, чтобы очистить пищеварительную систему. Затем отваривают, укладывают обратно в панцирь, заправляя сливочным маслом с зеленью и чесноком».

С подобных гастротуров можно увезти не только воспоминания о необычной трапезе, но и оригинальные кулинарные идеи, запастись полюбившимися продуктами в качестве презентов и сувениров, попробовать что-то сделать своими руками или хотя бы увидеть воочию, из чего создают любимые лакомства.

Отметим, ценителям морепродуктов наверняка будет любопытно посетить устрично-мидийные фермы в Крыму. Такие есть, например, в Новоозерном у Донузлава, на Меганоме в бухте Капсель, в Ласпи под Севастополем.

Пища для души

Как известно, «не хлебом единым жив человек». В Крыму много объектов, связанных с культурой и искусством. В этом году открылась после реставрации Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского. На полуострове есть литературные музеи Чехова, Пушкина, Грина, Волошина... Во многих крупных городах действуют театры, которые готовят новогодние премьеры для взрослых и для детей, проводят елки. Правда, салютов на Новый год, скорее всего, не будет. Но бенгальские огни никто не отменял!

А Рождество — этот особенный, теплый праздник, стоит встретить в храме или даже в монастыре. Например, в Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском монастыре, где есть гостиница для паломников. Он расположен в горах, чуть в стороне от трассы, ведущей из Симферополя в направлении Грушевки. В этом монастыре есть три святых источника: святой Параскевы, Георгия Победоносца и Трех Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста). Ночью здесь служат Всенощное бдение, и порой белый снег укутывает постройки и землю, а на душе становится теплее.

Также интересный маршрут ждет туристов по храмам Ялты, который включает в себя храм Архистратига Михаила в Верхней Ореанде, собор Александра Невского, который был построен в память царя Александра II и освящен в 1902 году, где присутствовал его внук Николай II, католический костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенный архитектором царского двора Николаем Красновым, и другие святыни. Еще можно посетить армянский монастырь и храм Сурб-Хач, основанный в 1358 году, возле города Старый Крым.

Только цифры

Билет на поезд от Москвы до Симферополя в одну сторону обойдется вам примерно в 3750 рублей плацкарт и 6000 рублей купе. На дорогу уйдет около 1,5 суток. На автобусе можно доехать до полуострова примерно за 30 часов. Билет будет стоить от 3300 рублей. Если едете на машине, будьте готовы к очереди на Крымский мост в несколько часов. На поезде стоянка перед мостом составит около 30–40 минут. Также смотрите билеты до городов Севастополь или Керчь.

Кстати

Обращайтесь за экскурсиями к крупным туроператорам полуострова, список которых можно найти на сайте Министерства туризма Республики Крым либо в Управлении туризма Севастополя. Дистанционно можно воспользоваться ресурсами Туристского центра Крыма или Центра развития туризма Севастополя. Очно — прогуляться по набережной или выбраться в центр города, где будете отдыхать.

Кроме того, в Крыму стал развиваться «местный туризм», то есть экскурсии, ориентированные не столько на приезжих, сколько на местных жителей. Такие туры могут оказаться любопытными для тех, кто не является поклонником наиболее популярных локаций. Отыскать их можно в соцсетях, почти в любом городе полуострова. Поищите «Этот удивительный Крым» из Севастополя, «Экскурсии с Александром Гущиным» из Феодосии, «Иван и Марина Гончаренко» из Ялты, «Крымские путешествия» с Дмитрием Дудчиком из Евпатории, «Открой Крым по-новому» из Керчи. Отметим, вы можете подобрать не только групповую экскурсию, но и индивидуальную, выбрав местного гида по нраву.

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Круглогодичный курорт продолжает развиваться

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

«За январь — сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 миллиона человек. Это на 20 процентов выше уровня аналогичного периода 2023 года. Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье».

По оценкам туроператоров, работающих на крымском направлении, Крым и в бархатный сезон продолжает оставаться самым быстрорастущим направлением отдыха по отношению к прошлому году. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года.

В осенне-зимний период наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм. Санатории, гостиницы, пансионаты готовы встречать гостей лояльными ценами, дополнительными предложениями и акциями, разнообразием услуг.

*Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.