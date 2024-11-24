Туристический налог планируют ввести в Донецке

Власти Донецка намерены ввести туристический налог, сообщили ИА «ДОН 24» в администрации города.

© РИА Новости

Вопрос об установлении нового налога рассматривался недавно на совещании в мэрии. В нем приняли участие представители органов власти и туристической индустрии. Местные отельеры по-разному отнеслись к этой идее.

«В ближайшее время вопрос об установлении туристического налога на территории города будет вынесен на рассмотрение Донецкой городской думы», – добавил наш собеседник.

Туристический налог хотят применить и в других городах донского края. Так, с 1 января 2025 года он будет введен в Ростове, Волгодонске, Новошахтинске и некоторых сельских поселениях.