В Казани до конца года откроется новое консульское отделение Китая

В Казани до конца года планируется открыть новое консульское отделение Китая, которое будет выдавать визы в КНР. Об этом рассказала руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.

— Скоро у нас должно открыться отделение при генеральном консульстве Китайской Народной Республики в Казани, которое на Приволжский федеральный округ ориентировано. Это такая институциональная среда. До конца года мы планируем его открытие. Оно в стадии строительства находится сейчас, — опубликовал ее слова телеграм-канал АИР.

По ее словам, это даст серьезный положительный эффект сотрудничеству в области туризма.

По данным эксперта Юлии Максутовой, туристы из Китая тратят в России в среднем 130 тыс. рублей на человека. Ранее популярными направлениями были Москва и Санкт-Петербург, но в последние годы спрос растет и на другие города, в том числе на Казань.