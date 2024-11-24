Евпаторию посетили 350 тысяч организованных туристов

Он подчеркнул, что в Евпатории сейчас действуют 42 гостиницы и 24 санаторно-курортных учреждения. Заполняемость объектов составляет 49,4%, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Сейчас в Крыму разрабатывают предложения по легализации гостевых домов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что около трети гостей региона приезжает для оздоровления. Оздоровительный туризм не зависит от сезона.

Напомним, что Япония внезапно упростила получение виз россиянам. В Геленджике обустроили зимние пляжи. Туристка из Петербурга рассказала об отдыхе в Армении.