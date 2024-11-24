Туристы из Екатеринбурга оценили минералогический рай Ильменских гор

В городе Миассе Челябинской области есть настоящий минералогический рай. Именно так можно назвать Естественно-научный музей Ильменского заповедника. Туристы из Екатеринбурга оценили богатое разнообразие коллекции музея, где собрано огромное количество образцов минералов. Посетив музей, участники экскурсии сами поднялись на одну из гор Ильменского хребта, откуда открывается потрясающий вид. А ещё — сфотографировались рядом с самой большой в мире канцелярской скрепкой.

Как рассказала гид клуба «Душа Урала» Анна, этот музей входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев России. Экскурсоводы показали туристам множество удивительной красоты минералов, самых разных форм и цветов. Участники экскурсии узнали историю добычи минералов под Миассом и услышали множество интересных фактов об Ильменских горах.

В зале минералогии месторождений музея красуются топазы, аметисты, срезы пейзажной уральской яшмы, минералы Изумрудных копей Урала. Есть также образцы метеоритов и минералы, полученные искусственным путем, а ещё — настоящие алмазы и золото. Также воображение поразил биологический зал с диорамой «Времена года», которая знакомит с животным миром заповедника. Это одна из крупнейших биологических диорам нашей страны, её длина — 33 метра.

Здание музея вмещает 6 экспозиционных залов. Представлены здесь и минералы, которые были открыты под Миассом впервые в мире, например, минерал миаскит, и уникальные образы минералов и горных пород из месторождений со всей России и из-за рубежа.

По данным сайта музея, его минералогические фонды насчитывают около 20 тысяч единиц хранения, из которых 40% характеризуют минеральное разнообразие Ильменских гор. Биологические фонды музея Ильменского заповедника составляют 5150 единиц хранения. Художественное оформление музея выполнено художниками-оформителями из Санкт-Петербурга.

Возраст Ильменского заповедника насчитывает более 100 лет, его общая площадь — 30,3 тысячи гектаров. Длина Ильменского хребта — 41 километр. Известно 268 минералов, которые имеются в заповеднике, и более 70 горных пород. В Ильменах были впервые в мире открыты 18 минералов.

«После посещения музея в Миассе нас с туристами ожидало самое интересное: пешая часть тура с подъемом на гору Ишумак, которая является северной частью Ильменского хребта, — рассказала гид Анна. — Несмотря на крутые участки подъёма, с восхождением справились все, и наверху нас ждали прекрасные виды на Аргазинское водохранилище, Ильменский хребет и, конечно, на Таганай».

Также в ходе экскурсии по Миассу екатеринбуржцы побывали в необычном парке гигантских канцелярских фигур «Бюрократ», где сфотографировались с самым большим в мире памятником скрепке. Высота стальной скульптуры — 9 метров 28 сантиметров, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Раньше рекордсменом Книги Гиннесса среди скрепок была 7-метровая металлическая скрепка, расположенная в городе Осло. Миасская, построенная на 20 лет позже норвежской, перехватила первенство, так как получилась выше.

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