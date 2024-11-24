Роскачество предложило гармонизировать Muslim Friendly в РФ и Турции

Роскачество предложило гармонизировать стандарты Muslim Friendly в России и Турции, установление единых стандартов улучшит качество обслуживания и приведет к росту взаимного туристического потока. Об этом сообщили ТАСС в организации по итогам 14-го заседания российско-турецкой рабочей группы по туризму.

"Роскачество затронуло вопросы обмена опытом в сфере халяльного туризма, а также предложило унифицировать стандарт Muslim Friendly с российским стандартом", - отметили в Роскачестве.

Руководитель органа по сертификации и классификации "Роскачество-туризм" Александра Куделя в ходе заседания отметила, что гармонизация стандартов Muslim Friendly позволит обеспечить мусульманских путешественников всеми необходимыми удобствами и культурными атрибутами.

"Установление единых стандартов улучшит качество обслуживания, повысит уровень доверия и заинтересованности туристов, а также укрепит двусторонние связи. В конечном итоге это приведет к росту туристического потока и будет способствовать экономическому развитию России и Турции", - подчеркнула она.

На встрече также обсуждалась гармонизация подходов к законодательным актам, регулирующим качество оказания туруслуг, стандартизация и сертификация гостиниц, пляжей и горнолыжных курортов, стандарты "все включено" и "ультра все включено", экологическая сертификация, стандарты обслуживания детской и семейной аудитории, рассказали в Роскачестве.

Ранее гармонизировать стандарты Muslim Friendly договорились Россия и Малайзия в лице Роскачества и Исламского туристического центра. Стороны разработают механизм взаимного признания сертификатов аккредитованных органов, создадут единый реестр сертифицированных гостиниц и предприятий туристической отрасли, а также будут продвигать российские и малайзийские отели для посещения туристами обеих стран, напомнили в организации.