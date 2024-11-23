В Верхнедонском районе отремонтировали набережную Аистов. Об этом сообщили местные власти.

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«В ходе работ на объекте была произведена укладка тротуарной плитки на дорожках для тихого отдыха; облицованы габионами подпорные стенки смотровой площадки и других окаймляющих пространств. Произведен монтаж освещения, в том числе с использованием светодиодных лент, которые очень эффектно освещают набережную в темное время суток», – сообщает источник.

По периметру набережной установлено видеонаблюдение. Для детей установили игровой комплекс «Витязь». Также выполнен монтаж малых архитектурных форм, урн, скамеек, в том числе и для маломобильных граждан. На территории были высажены дубы, клены, липы, различные кустарники, засеян газон.