В Кисловодске спрогнозировали доход от туристического налога

Кисловодск планирует получить турналог на четверть больше суммы курортного сбора
Власти Кисловодска прогнозируют доход от туристического налога в 2025 году на четверть больше суммы от курортного сбора. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
"По предварительным расчетам, администрация Кисловодска прогнозирует рост туристического налога в сравнении с суммой курортного сбора согласно статическим данным за 2024 год", - сказал Моисеев.
Он напомнил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Плательщиками станут компании и граждане, которые занимаются гостиничным бизнесом. Такой налог приходит на смену курортному сбору, который действует в рамках эксперимента в городах-курортах Ставропольского края с 2018 года.
"С 2018 года Кисловодск получил почти 1 млрд рублей от отдыхающих, которые были направлены на благоустройство курортной зоны. Это скверы, парки, бульвары, освещение, устройство пешеходных зон и всего того, что украшает наш город-курорт. И эту работу продолжим", - добавил Моисеев.