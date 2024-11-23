В Кисловодске спрогнозировали доход от туристического налога

Власти Кисловодска прогнозируют доход от туристического налога в 2025 году на четверть больше суммы от курортного сбора. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"По предварительным расчетам, администрация Кисловодска прогнозирует рост туристического налога в сравнении с суммой курортного сбора согласно статическим данным за 2024 год", - сказал Моисеев.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Плательщиками станут компании и граждане, которые занимаются гостиничным бизнесом. Такой налог приходит на смену курортному сбору, который действует в рамках эксперимента в городах-курортах Ставропольского края с 2018 года.