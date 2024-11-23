На территории замков Тапиау и Прейсиш-Элау могут пройти крупные фестивали

В Калининградской области может появиться несколько новых крупных фестивалей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«К сезону 2026 года будут активно работать объекты в замках Тапиау и Прейсиш-Элау, <...> можно было бы рассмотреть возможность проведения больших фестивалей (не только гастрономических) на их или прилегающих к ним территориях», — написал чиновник.

По словам министра, подобные мероприятия не только разрекламируют новые туробъекты, но и обогатят событийный календарь области, а также помогут поддержать местных производителей и ремесленников.

«Иногда они [гастрофестивали] необычно раскрывают потенциал какого-то общественного пространства, которое потом получает новую жизнь. Я вспомнил про опыт замка «Рагнит» и один из фестивалей сыра, который там проходил. Получилось, на мой скромный взгляд, очень неплохо», — считает Ермак.

Заведения общепита в Калининградской области стали лояльнее относиться к посетителям, которые приводят с собой питомцев. О собственном опыте министр по культуре и туризму Андрей Ермак