Долина лотосов появилась в парке Краснодар

В парке Краснодар «распустились» светящиеся лотосы. Их традиционно устанавливают в осушенном водоеме около водопада и деревянной набережной в первой очереди парка.

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Лотосы будут светиться в вечернее время суток и радовать горожан на время всех новогодних праздников.

Напомним, в Террасированном саду парка Галицкого закончили установку электрического шалфея. Фиолетовое море традиционно «расцветает» ближе к зиме.

Добавим, безлюдный Японский сад запечатлел фотограф «Кубань Информ». Несмотря на резкое потепление люди не спешат гулять по утреннему парку.