В Новгородском музее открыли выставку о путешествии Пушкина по губернии

Выставка "Поехали! С Пушкиным по Новгородской губернии" открылась в здании Присутственных мест Новгородского музея-заповедника. Исследователи подсчитали, что Пушкин проезжал через Новгород по крайней мере 23 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Пушкин проезжал через Новгород по крайней мере 23 раза: впервые это произошло в июле 1811 года, в последний раз - 22 мая 1836 года. Чаще всего через Новгород поэт следовал по пути из Москвы в Петербург и обратно. По пути Пушкин, несомненно, останавливался в придорожных станциях, обедал в трактирах, общался с местными жителями, осматривал памятники древности. Дорожные впечатления Александра Сергеевича нашли отражение в его письмах, а также в неоконченном "Путешествии из Москвы в Петербург", - сообщили в музее.

Новая выставка

На выставке представлены предметы из фондов Новгородского музея-заповедника, частных коллекций Алексея Финикова из Санкт-Петербурга и Вячеслава Хуртина из Нижнего Новгорода, а также копии планов, карт, гравюр и других изобразительных материалов из фондов российских музеев и архивов: Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково", Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова "Хмелита", Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево", Государственного исторического музея и других.

Как рассказали в музее, летом 2024 года в Новгородском музее-заповеднике состоялась презентация книги кандидата исторических наук Ильи Хохлова "Поехали! С Пушкиным по Новгородской губернии". Автор предложил читателю увидеть Новгород глазами поэта и его современников, побывать в других новгородских селениях на тракте Москва - Петербург, "пообщаться" с их обитателями и даже попробовать ту эпоху на вкус. Одноименная выставка дает возможность вовлечься в действие рассказа не только эмоционально, но и физически, прикасаясь к предметам того времени.

"Дорога в некотором роде может служить визитной карточкой государства и эпохи. Здесь получали свои первые впечатления о России иностранцы. Российские подданные тоже знакомились со своей страной зачастую из окна дорожного экипажа. Устройство путей сообщения могло многое сказать об уровне экономического и культурного развития государства. Общение же с местными обывателями, почтовыми служителями, ямщиками и попутчиками давало яркое представление о нравах и обычаях русского народа. Поэтому любая поездка из Москвы в Петербург и обратно превращалась в небольшое приключение", - добавили в музее.

Посетителям выставки тоже предстоит отправиться в путешествие во времени и в пространстве. В этом помогут разделы выставки: "Вообще дороги в России хороши" с описанием тракта Москва - Петербург, "Катясь по гладкому шоссе" о правилах и условиях проезда, "Совершенная по нашему климату выдумка" о разнообразии транспортных средств, "Здесь вас не займет небогатая наружность" познакомит с придорожными городами, селениями, станциями и их жителями. Выставка будет работать по 17 марта 2025 года.