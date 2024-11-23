В Геленджике оборудовали зимние пляжи

В Геленджике и сельских округах завершилось обустройство зимних пляжей. На этих пляжах купаться можно только подготовленным пловцам, но развлечения там найти можно.

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Местные власти приглашают горожан и туристов поиграть в волейбол на пляжах «Спортивный» и «2К24», в настольный теннис на пляже «Сады морей», а также послушать выступления народных коллективов.

«По выходным на пляже «Центральный» местные творческие коллективы создают хорошее настроение для зрителей, для большего комфорта устанавливаются мягкие пуфы, зрителей угощают горячим чаем», ― написал в своем телеграм-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

На пляжах «Багамы» и «Саламандра» обустроены зоны для тихого отдыха, установлены скамейки. Также здесь оборудованы кабинки для переодевания для любителей плавания в холодной воде.

Ранее сообщалось, что у россиян изменились туристические предпочтения.