Туристы потребовали у авиакомпании 40 тысяч рублей за задержку рейса

Туристы из Костромы подали в суд на «Уральские авиалинии», потому что в сентябре, возвращаясь из отпуска, не смогли вовремя улететь из Сочи в Москву. Задержка хоть и не была катастрофической – 6 часов, но тем не менее туристы оценили свои моральные страдания в 40 тыс. руб. (по 20 тыс. руб. на человека).

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Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы, вылет должен был состояться в 16:05, а прибытие в Москву в 19:45. Отправление рейса неоднократно переносилось, и в итоге самолет покинул аэродром Адлера только в 22:05.

«Погодные условия были хорошими. Другие авиакомпании осуществляли вылеты в Москву без задержки. Рейс истцов задерживался 3 раза, в связи с чем истцам были доставлены нравственные страдания», – пояснили в пресс-службе суда.

Доказать, что нравственные страдания обошлись в 20 тыс. руб. на человека, пассажирам будет непросто. Обычно моральный вред в подобных ситуациях оценивают куда в меньшие суммы. Например, недавно житель Нижневартовска, которому пришлось провести ночь в здании аэровокзала в ожидании рейса, отсудил у авиакомпании Utair в качестве моральной компенсации всего 1 тыс. руб. (4,8 тыс. руб. вместе с неустойкой и почтовыми расходами). При этом добиваться справедливости пришлось почти год.

Другой вопрос, что если в действиях авиакомпании найдется нарушение Федеральных авиационных правил, то дополнительно ее также могут оштрафовать. Правда, не так чтобы очень существенно – на 30 тыс. руб. Это может произойти, если выяснится, например, что «Уральские авиалинии» не предоставили пассажирам напитки, еду и гостиницу в установленные законом сроки.

Ранее TourDom.ru писал, что турист отсудил 120 тыс. руб. за задержку чартерного рейса в Турцию на сутки.