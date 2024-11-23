В Лонгъюгане появилось современное пространство для прогулок и отдыха

В Лонгъюгане завершилась реконструкция исторической площади. Как сообщил в социальных сетях глава Надымского района Дмитрий Жаромских, современное пространство украсили арт-объектами.

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Кроме того, на площади появились зоны для прогулок и информационные стенды, где можно будет узнать об истории поселка и людях, внесших свой вклад в его развитие.

Ранее сообщалось, что в Надыме начали заливать лед для катка на площади Юбилейной. Его планируют открыть уже 1 декабря.