На выставке туризма представят снегоходы и квадроциклы, полюбившиеся уральцам

Ровно неделя остаётся до открытия выставки туристической техники «Поехали 2024». Она пройдёт в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Рассказываем, какой транспорт для зимних поездок и для летнего экстрима можно будет увидеть на площадках выставки, а также делимся впечатлениями уральцев, которые уже опробовали на себе некоторые модели.

Покорители снежных трасс

Компания IRBIS MOTORS специализируется на производстве снегоходов, мотобуксировщиков и квадроциклов. В 2001 году она начала поставки техники из Китая, а позже, в 2006 году, локализовала собственное производство в России.

Как рассказали организаторы выставки «Поехали 2024», на стендах можно будет ознакомиться со снегоходом IRBIS SF200SL. Модель имеет двигатель объёмом 180 “кубиков”. Клиноременный вариатор способен разогнать снегоход до скорости больше 50 километров в час. У машины есть подогрев ручек и курка газа, а также USB-подзарядка с вольтметром, панель приборов и электрозапуск двигателя.

Система запуска машины – электростартер с резервным ручным запуском. Передвигаться по заснеженной дороге и склонам на нём могут двое человек. Для лёгких манёвров оборудована независимая передняя подвеска, есть возможность заднего хода. На снегоходе установлена удлинённая гусеница. У задней подвески регулируется ход и жёсткость. Рама и тоннель гусеничного блока выполнен из стали толщиной 1.5 миллиметра.

Также на выставке представят обновлённую версию снегохода IRBIS TUNGUS 500L. У машины новый дизайн и несколько технических бонусов. Например, порадует изменённая светодиодная фара, увеличенный объём заднего багажника, спинка и ручки для пассажира стали более комфортными.

Разработчики детально проработали приводные фланцы редуктора и натяжитель цепи, опору промвала, а также усилили руль.

Машины для летнего туризма

Любителям летних путешествий и экстрима любопытно будет взглянуть на модели квадроциклов от торговой марки Bizon, которые тоже представят на «Поехали 2024». Например, новый двухместный Bizon YK450A подходит для отдыха на природе, туризма и выполнения различных задач там, где не справляется обычный транспорт.

Квадроцикл оснащён двигателем объёмом 391 “кубов” с мощностью 27 л.с. Работает в паре с вариатором, который имеет понижающую, повышенную, нейтраль, реверс и паркинг. У модели инжекторная система питания, которая обеспечивает стабильную работу двигателя. За счёт этого топливо расходуется экономно, а машина легко отзывается на команды водителя. Квадроцикл способен развивать скорость до 80 километров в час.

У Bizon YK450A полный привод. Передняя и задняя подвески многорычажные. Тормоза гидравлические. На каждом установлен суппорт. В базовой комплектации – усиленный передний бампер, лебёдка, багажные площадки спереди и сзади, защиты для рук, зеркала, спинка пассажира с ручками и перчаточный ящик сзади и спереди – небольшой отдел для хранения. Кроме того, есть современный дисплей, который показывает максимальную скорость, обороты, время, пробег, датчик топлива и другие. У машины полностью светодиодная оптика.

Надёжный товарищ

Екатеринбуржец Тимур Лебедев часто отправляется в туристические поездки по Среднему Уралу и в соседний Пермский край. В его гараже – пара квадроциклов и снегоходы, которые всегда выручают на экстремальных отрезках пути. Тимур поделился своими впечатлениями от использования снегохода IRBIS SF200SL.