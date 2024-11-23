На российском курорте станут производить больше пива

Производство пива на курорте «Красная Поляна» в ближайшее время увеличится. Прирост составит до 360 тонн крафтового пива в год, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе курорта.

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В этом году в «Красной Поляне» откроется центр гастрономического туризма «Птицы захмелели», в рамках которого заработает производственный цех по выпуску крафтовых напитков. На первоначальном этапе мощность пивоварни составит 24 тысячи литров в месяц (288 тонн пива в год), а в дальнейшем этот показатель может вырасти до 360 тонн в год, добавили представители «Красной Поляны».

Возведение объекта велось с конца декабря 2022 года, объем вложенных в него инвестиций составил 800 миллионов рублей. Открытие центра запланировано на конец декабря 2024-го, а окупить его инвестор намеревается за семь лет. Гастрономическое наполнение центра будет продолжать стратегию краснополянской кухни, представленной на курорте. Его посетители смогут принять участие в экскурсиях, в ходе которых они ознакомятся с процессом производства напитков.

Новый объект находится на высоте 960 метров над уровнем моря и включает в себя 143 посадочных места. Еще 134 посетителя в летнее время могут расположиться на веранде.

По данным СПАРК, НАО «Красная Поляна» учреждено в 2001 году в Сочи. С июня 2024 года ее гендиректором является Павел Перов.

Ранее в российских игорных зонах (расположены в Красной Поляне, Калининградской области, на территории Алтайского края и в Приморском крае — прим. ред.) рассказали о нехватке официантов и крупье. Решать эту проблему там намерены в сотрудничестве со ссузами.