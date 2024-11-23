Турэксперт назвала главные причины поехать в Тыву

Доля путешествий по России по сравнению с заграничными поездками продолжает расти. Одним из самых популярных направлений наряду с Чечней и Дагестаном стала Республика Тыва. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турпоток туда летом вырос на 78%, это абсолютный рекорд в 2024 году. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, чем эти места так привлекают туристов и в какую примерно сумму обойдется путешествие.

© Сетевое издание m24.ru

Что можно встретить?

Тыва интересна в первую очередь своей природой: на ее сравнительно небольшой территории расположены практически все существующие природные зоны, нет только саванн и тропических лесов, а вот степи, тундра, вечная мерзлота, тайга и пустыни – этого сколько угодно. Здесь целых два заповедника, один из которых – Убсунурская котловина – внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо природных красот, здесь интересная самобытная культура: сохранились юрты кочевников, предметы буддийского и шаманского культа и фестивали горлового пения.

Как добраться?

Из Москвы в Кызыл без пересадок летает авиакомпания "ИрАэро" из аэропорта Домодедово. Рейсы туда выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам, средам и пятницам. Времени в пути – около 5–5,5 часа в одну сторону, а путешествие туда и обратно обойдется от 37 тысяч рублей с пассажира.

Более бюджетный, но утомительный путь – на поезде. Ближайшая железнодорожная станция находится в Абакане. Поезда туда отправляются раз в сутки с Ярославского вокзала, в пути чуть больше трех суток, стоимость билета – от 7 800 рублей в одну сторону. Далее – еще 6–7 часов на междугородном автобусе, стоимость билета – от 1 167 рублей в одну сторону.

С общественным транспортом в республике все не так просто, так что план "на месте разберемся" может не прокатить. Экскурсии лучше планировать заранее, аренду авто – тоже. До некоторых мест можно добраться только на внедорожниках, а то и на вертолетах, это стоит изучить заранее.

Где остановиться?

Кызыл не особенно богат на туристическое жилье, но, вероятно, это временно, судя по интересу туристов к региону. Отелей здесь немного, в основном путешественникам предлагается снять апартаменты. Средняя цена в сутки на двоих – около четырех-пяти тысяч рублей. Примерно в ту же сумму обойдется трехзвездочный отель, если удастся застать там свободный номер, а для любителей путешествовать с максимальным комфортом в городе есть пятизвездочный отель с собственным спа-центром. Стоимость проживания в нем – от 11 тысяч рублей в сутки за номер на двоих.

Вблизи природных достопримечательностей есть турбазы, где вам предложат переночевать в юрте. Место в общей юрте стоит примерно от 900 рублей с человека, арендовать юрту целиком – от 8 000 рублей (туда в среднем поместится до семи человек).

Что посмотреть?

Главная достояние региона – Убсунурский биосферный заповедник (он же Убсунурская котловина). На сегодняшний день он считается одним из мало измененных экорегионов мира. Другими словами, здесь в буквальном смысле можно почувствовать единение с природой, на которую никак не повлиял человек. Тут разнообразная фауна и флора, в том числе обитают снежные барсы, красные волки и другие животные, занесенные в Красную книгу. Для туристов тут есть базы отдыха, где можно переночевать в юрте и сходить в пеший поход.

Озеро Чагытай – самое глубокое в регионе – расположено в окружении гор Чагытай и Окружная (более 2 000 метров каждая), сюда ездят гулять по берегу и любоваться красотами, ходить в горные походы и ловить хариуса и щук. Еще одно озеро – Дус-Холь – называют местным Мертвым морем. Вода в этих водоемах действительно очень похожа по составу, и на озеро Дусь-Холь обычно приезжают на курорт лечиться водой и целебными грязями.

Озеро Тере-Холь красиво само по себе, но больше известно стоящей на нем (точнее, на острове посреди него) древней крепостью Пор-Бажын. Вокруг этой крепости больше загадок, чем ответов. По одним данным, это бывший буддийский монастырь, по другим – место сбора военного ордена, по третьим – обиталище разбойников, грабящих купцов. Достоверно это до сих пор неизвестно, но легенды о том, что там по сей день хранятся сокровища, живы до сих пор.

Почти на границе с Монголией находятся термальные источники, которые называют здесь горячие аржааны Уш-Белдир и Тарыс. Места абсолютно дикие, туристы добираются сюда обычно на вертолете, но цивилизация в виде турбаз с юртами там есть.

А вот в буддийский храм Устуу-Хурээ можно доехать на легковом авто или даже на автобусе. Он основан в начале XX века, построен в тибетско-китайском стиле и находится в живописном уединенном месте. Приезжать лучше всего в июле, когда здесь проводится фестиваль музыки и веры.

Что попробовать?

Тывинская кухня – это кухня кочевников, а значит, тут много молока и мяса и почти нет овощей и фруктов. Самое популярное среди туристов блюдо – это согажа: завернутые в нутряное сало и поджаренные на углях кусочки печени. Обычно согажу готовят сразу после разделки туши. Также стоит попробовать традиционный суп кара-мун ("черный бульон") с лапшой или крупой, кровяную колбасу изиг-хан, которую здесь готовят с добавлением молока, чай с верблюжьим молоком, а любителям покрепче – молочную водку арага.