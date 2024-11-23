Туристов на Дальнем Востоке поведут на заводы

Власти придумали, как заманить туристов на Дальний Восток, сообщает ИА DEITA.RU.

В представлении современной молодежи российская промышленность – это низкие зарплаты, грязные цеха и невозможность сделать красивые селфи. То есть, такие места, где делать контент могут разве что трэш-блогеры, вываливающие в сеть всякое ужасное и непотребное.

Власти дальневосточных регионов взялись показать, что современная российская промышленность – это высокие технологии и карьерный рост. Хабаровский и Забайкальский края, а также Амурская и Сахалинская области продвигают общий бренд под названием «Здесь начинается рабочий день». Собрали все лучшее, что есть и не стыдно показать людям. Таких объектов набралось 15 штук.

В Амурской области промышленных туристов поведут на БАМ, космодром «Восточный» и золотодобывающее предприятие, где желающие смогут попробовать себя в роли старателя с лотком. В Забайкалье – на новое предприятие Быстринский ГОК. В Хабаровском крае сделали упор на авиацию – посещение группами авиазавода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре планируется в следующем году. На Сахалине - нефтегазовый комплекс, включая первый в России завод по выпуску сжиженного природного газа.