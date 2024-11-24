Исследование: бюджет россиян  на новогодние подарки вырос до 17,2 тысячи рублей

На 20% больше намерены потратить россияне на подарки к предстоящему Новому году по сравнению с 2023-м. Таковы данные опроса, проведенного порталом SuperJob.

Дарить подарки родственникам на этот праздник планируют 8 из 10 россиян или 67% участников исследования. 35% намерены что-то подарить любимому человеку, 23% - друзьям. 15% хотели бы порадовать подарком себя. 14% опрошенных не планируют никому дарить подарки.

Средний бюджет на приобретение подарков вырос до 17,2 тысячи рублей (на 20%), в прошлом году он составлял 14,3 тысячи рублей. При этом мужчины готовы потратить на подарки в среднем по 20 тысяч рублей, а женщины - по 14,5 тысячи.

В мегаполисах люди готовы дарить более дорогие подарки. Так, жители Москвы намерены потратить на них в среднем 20,8 тысячи рублей, Красноярска - 20 тысяч, Санкт-Петербурга - 18,8 тысячи.