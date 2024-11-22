Чем зимние курорты Казахстана привлекают российских туристов?

В 2024 году россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан. В чем секрет привлекательности республики и что она может предложить любителям зимнего отдыха, в программе «Мир. Мнение» рассказал член общественного совета Kazakh Tourism Еркин Тикенов.

Какой горнолыжный курорт выбрать? Куда поехать любителям природы и спокойного отдыха? Как попасть на Байконур и что посмотреть в Астане? И где расположен самый высокогорный каток в мире?