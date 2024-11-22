Круизы на теплоходе разорившегося туроператора начала продавать другая компания

Компания под названием «Волга Флот Тур» начала продавать речные круизы на теплоходе «Александр Свирский», путешествия на котором организовывал туроператор «Волга Лайн», не выполнивший свои обязательства перед туристами. Об этом TourDom.ru сообщил турагент, получивший рекламную рассылку.

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Круизы на «Александре Свирском» заявлены у нового туроператора начиная с 18 мая – первый отправится из Нижнего Новгорода до Москвы. Далее запланированы маршруты из столицы в Коломну, Нижний Новгород и Рязань. Помимо «Свирского», «Волга Флот Тур» предлагает круизы и на других теплоходах: «Александр Бенуа», «Александр Пушкин», «Бородино», «Константин Симонов», «Тимирязев» и других.

Турагента смутило, что на сайте туроператора изначально не были указаны адрес и полные реквизиты. Бронировать круизы на летний сезон – 2025 туристам предлагалось, позвонив по телефону, написав в WhatsApp или отправив заявку по форме обратной связи.

Однако в 17:45 22 ноября полные контактные данные, ИНН, ОГРН и номер в реестре ТО появились на сайте.

На первый взгляд, кроме схожести названия никакой связи между новым туропратором и скандальной фирмой не прослеживается. ООО «Волга Флот Тур» (ООО «ВФТ») было создано 20 сентября 2024-го. Компания зарегистрирована в федеральном реестре туроператоров 14 ноября под номером № В031-00161-77/01529554.

По данным из открытых источников, ее гендиректор Савицкий Богдан Леонидович также является руководителем ООО «Альфаметалл», которое занимается производством строительных металлических конструкций. Предприятие имеет выручку более 580 млн руб. с чистой прибылью 8,4 млн.

Корреспондент TourDom.ru позвонил в «Волга Флот Тур». Менеджер компании пояснил:

«У нас абсолютно новый туроператор, мы никак не связаны с "Волга Лайн". Мы взяли в аренду теплоход “Александр Свирский”, сейчас он проходит ремонтные работы».

Однако, по данным источников, хозяин арендованного судна Юрий Павельев – совладелец «Волга Лайн». По данным cruisinform, судно было продано ему из Волжского пароходства в 2009 году.

В других туркомпаниях, специализирующихся на круизах по рекам России, редакции сообщили, что не знают нового туроператора.

От деятельности «Волга Лайн» в 2022–2024 гг. пострадали многие его клиенты. Долг перед ними оценивался в десятки миллионов рублей. В июне в отношении руководителей туроператора возбудили уголовное дело – Ольге и Дмитрию Стексовым предъявили обвинения в мошенничестве.

Сейчас потерпевшие ждут результатов расследования. «Я была в Управлении МВД еще летом. Там сказали, информация может появиться лишь после января. Доказать мошенничество очень сложно», – сообщила редакции турагент, чьи туристы не смогли отправиться в круиз.