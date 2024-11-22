На Ставрополье к Новому году разработают тематические туристические программы

Турагентства Ставрополья в преддверии новогодних праздников разрабатывают праздничные туры для гостей региона, включающие посещение термальных источников и застолья с казаками-некрасовцами.

«Чтобы новогодние праздники оставили незабываемые впечатления у туристов, агентства уже разрабатывают развлекательные программы для рождественских каникул. Туры с привлекательными названиями, такими как „Новогоднее путешествие по Кавказу“, „Новогодние сказки Кавказа“ и „Рождественские каникулы на Кавказе“, предлагают погрузиться в уникальную атмосферу: пышные застолья с казаками-некрасовцами, расслабляющие процедуры в термальных источниках, а также экскурсии по курортным городам, где гости могут узнать об истории лечения „на Водах“ в XIX веке, причинах, по которым Железноводск называют „маленькой Швейцарией“, и много других интересных фактов», — сообщили в пресс-службе Минтуризма Ставропольского края.

Туры ориентированы как на туристов из отдаленных регионов с учетом транспортного сообщения, так и на жителей соседних регионов, приезжающих отдохнуть на выходные.

Как отмечают в министерстве, Ставрополье является одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в России на новогодние праздники. Заполняемость санаториев в этот период составляет 100%, а средняя глубина бронирования коллективных мест размещения — три месяца.