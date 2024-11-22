В Городецком районе Нижегородской области введут туристический налог

Туристический налог введут на территории Городецкого района Нижегородской области, следует из решения земского собрания, опубликованного на сайте администрации.

"Земское собрание решило установить и ввести в действие с 1 января 2025 г. на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области туристический налог", - говорится в сообщении.

Так, в 2025 году он составит 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания людей в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на законном основании.

Туристический налог с 1 января 2025 года будет взиматься с туристов в Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Астрахани, Биробиджане, Барнауле, Волгограде, Омске, а также на территории Камчатского края и Сахалинской области. Также туристический налог введен в отдельных муниципалитетах Адыгеи, Ставрополья, Пермского края, Хакасии, Волгоградской области, Приморья, Владимирской области и Красноярского края, Костромской, Липецкой, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.